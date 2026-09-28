3 octombrie 2026 | O altfel de premieră la Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia: Spectacol pentru tineri și adulți realizat de doi actori ai instituției teatrale

O altfel de premieră la Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia: Spectacol pentru tineri și adulți realizat de doi actori ai instituției teatrale

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia vă invită sâmbătă, 3 octombrie 2026, la ora 18:00, la Sala Teatrului de Păpuși „Prichindel”, la o altfel de premieră, un nou spectacol care se adresează tinerilor și adulților, realizat de actorii Iulian Costea și Mădălin Costea.

„Între viață și moarte, de cele mai multe ori, nu este decât un pas, o fracțiune de secundă. Alteori, ți se oferă un răgaz. Trei necunoscuți, trei bărbați cu personalități și profesii diferite, însă toți cu probleme de amor, doresc să dispară definitiv din lume, din viață.

Doar că nu ține de ei să plece după bunul plac și ajung în sectorul în care li se oferă acel răgaz. E plăcut în sectorul S – un bar, băutură la discreție, se poate sta la taifas, din când în când apare și o frumoasă îngeriță, doar că minutele se scurg, clepsidra acelui răgaz este întoarsă, iar ușa vieții, sau a morții, se va deschide pentru cel ales.

Sectorul S este un spectacol tragi-comic, cu o notă de absurd în modul în care se poartă dialogurile, dar care invită la reflecție: cine ne decide soarta, în definitiv și la urma urmei?”, se arată în descierea spectacolului, realizată de secretarul literar al teatrului, Cristina Smadea.

SECTORUL S

Direcția artistică: Mădălin Costea și Iulian Costea

Scenografia: Aurel Asanache

Muzica: Andrei Midișan

Distribuția: Mădălin Costea, Iulian Costea, Tudor Cristian Popa și Ramona Gherasim

Regia tehnică: Elena Madaras

Sunet: Florin Andrea

Lumini: Călin Popa

Mașiniști: Florin Badiu, Gheorghe Hațegan

Croitorie: Mirela Tămășan

Manager teatru: Ioana Bogățan

Biletele se pot achiziționa online pe www.teatrulalba.ro.

Prețul biletelor este de :

– 8 lei pentru elevi;

– 15 lei pentru studenți și pensionari;

– 35 lei pentru adulți.

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