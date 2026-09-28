Curier Județean

Foto | 77 de cupluri din Alba Iulia sărbătorite la împlinirea, în 2026, a 50 de ani de căsătorie: „O sărbătoare a sufletului, cu zâmbete, muzică, nostalgie și voie bună”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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77 de cupluri din Alba Iulia sărbătorite la împlinirea, în 2026, a 50 de ani de căsătorie: „O sărbătoare a sufletului, cu zâmbete, muzică, nostalgie și voie bună”

Nu mai puțin de 77 de cupluri din Alba Iulia au fost sărbătorite la împlinirea a 50 de ani de căsătorie.

„Am fost alături de cele 77 de cupluri din Alba Iulia care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie. 50 de ani de drum comun, de încercări depășite împreună, de bucurii, de familie și de iubire statornică.

Am văzut în ochii dumneavoastră emoția întâlnirii cu amintirile de altădată, bucuria de a fi împreună și recunoștința pentru tot ceea ce ați construit în jumătate de secol. Fiecare poveste este o lecție de viață pentru noi toți și o dovadă că dragostea adevărată se clădește zi de zi, cu răbdare, respect, încredere și grijă unul față de celălalt. A fost o sărbătoare a sufletului, cu zâmbete, muzică, nostalgie și voie bună.

Dar, mai presus de toate, a fost o sărbătoare a comunității noastre, care știe să-și prețuiască seniorii și să le mulțumească pentru exemplul pe care îl oferă generațiilor tinere. În semn de recunoștință și prețuire, Primăria Municipiului Alba Iulia a oferit fiecărui cuplu sărbătorit un cadou și un premiu în valoare de 400 de lei”, a transmis primarul Gabriel Pleșa într-un mesaj postat în mediul online.

„Vă mulțumesc pentru emoția acestei întâlniri și pentru poveștile dumneavoastră de viață. Ne reamintiți tuturor că, dincolo de trecerea anilor, cele mai importante lucruri rămân iubirea, familia și omul alături de care alegem să mergem mai departe.

Vă doresc multă sănătate, liniște și cât mai mulți ani frumoși împreună!”, a mai spus primarul Gabriel Pleșa în mesajul amintit.

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