Sindicatul Național Meridian: „Poliția locală nu trebuie desființată. Siguranța cetățeanului nu poate fi centralizată”

Sindicatul Național Meridian își exprimă ferm opoziția față de orice demers care ar conduce la desființarea Poliției Locale, la diminuarea atribuțiilor acesteia sau la transferarea nejustificată a competențelor exercitate în prezent la nivel local către structurile centrale ale statului.

„Nu putem accepta ca, în numele unei așa-zise reforme, siguranța comunităților să fie îndepărtată de acestea, iar decizia să fie mutată de la nivel local la nivel central.

Programul de guvernare propus de noul Guvern, ce urmează a fi supus votului în Parlament, prevede regândirea Poliției Locale prin preluarea atribuțiilor de ordine și siguranță către Ministerul Afacerilor Interne, iar celelalte, de natura celor administrative (disciplina în construcții și afișajul stradal, comerț, protecția mediului, evidența persoanelor), rămân la autoritățile locale, prin structuri organizatorice ai căror angajați nu vor mai avea funcție specifică de polițist.

Considerăm că orice transformare de asemenea amploare trebuie însă să țină cont de principiul descentralizării, de autonomia administrației publice locale și, înainte de toate, de interesul cetățeanului. De asemenea orice astfel de reformă trebuie să pornească de la realitățile din teren și de la nevoile comunităților, nu de la o simplă operațiune contabilă de reducere a structurilor și cheltuielilor”, se arată într-un comunicat de presă.

„Să nu uităm că polițistul local este, în foarte multe situații, primul reprezentant al autorității publice cu care cetățeanul intră în contact atunci când are o problemă în comunitatea sa. Este prezent în cartiere, în piețe, în parcuri, în zonele aglomerate, în apropierea școlilor și în spațiile publice, cunoaște particularitățile comunității și poate interveni rapid în limitele competențelor prevăzute de lege.

La nivel european există modele diferite de organizare a structurilor de poliție, iar documentele instituțiilor europene recunosc rolul structurilor locale în asigurarea securității de proximitate. În aceste condiții, considerăm că România trebuie să analizeze cu maximă responsabilitate orice măsură care ar reduce capacitatea autorităților locale de a răspunde problemelor propriilor comunități. De asemenea Comitetul European al Regiunilor a evidențiat rolul autorităților locale și faptul că primarii sunt, în multe teritorii europene, interlocutori direcți și accesibili ai cetățenilor în problemele de securitate ale vieții de zi cu zi.

În contextul măsurilor anunțate pentru reorganizarea administrației publice și al prevederilor din programul de guvernare referitoare la regândirea instituției Poliției Locale, considerăm necesar un dialog public real cu privire la viitorul acestei instituții și la impactul pe care orice reorganizare îl va avea asupra comunităților locale”, se precizează în comunicatul de presă amintit.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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