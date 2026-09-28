Accident rutier pe A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș: Coliziune între un ansamblu rutier și o autoutilitară oprită pe banda de urgență. Doi bărbați, transportați la spital

Doi șoferi au fost răniți și transportați la spital, după un accident produs pe Autostrada A1, pe sensul Sibiu – Sebeș, luni 28 septembrie.

Un ansamblu rutier a intrat în coliziune cu o autoutilitară oprită pe banda de urgență.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intervenit la un accident rutier produs pe A1, km 256 + 100 m, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș, în apropierea localității Cristian

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un ansamblu rutier pe A1, având direcția de deplasare Sibiu – Sebeș, la km 256 + 100 m, în apropierea localității Cristian, un bărbat, în vârstă de 67 de ani, din municipiul Sibiu, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară oprită și semnalizată pe banda de urgență, ca urmare a unei defecțiuni tehnice, condusă de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, domiciliat în localitatea Slimnic.

În urma impactului, ansamblul rutier ar fi părăsit partea carosabilă.

Ambii conducători auto au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier și dispunerii măsurilor legale.

Fără mari probleme de trafic.

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