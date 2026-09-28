Actualitate

Din ce în ce mai multe siteuri false imită magazine și branduri cunoscute: Recomandările autorităților pentru a te feri de fraude

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Din ce în ce mai multe siteuri false imită magazine și branduri cunoscute: Recomandările autorităților pentru a te feri de fraude

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat un mesaj pe o rețea de socializare prin care avertizează asupra site-urilor false care imită magazine și branduri cunoscute, cu scopul de a induce în eroare utilizatorii.

Instituția atrage atenția că aceste pagini pot copia numele, logo-ul, imaginile și produsele unor magazine legitime și pot folosi domenii asemănătoare celor oficiale. 

,,Atenție: site-uri false care imită magazine și branduri cunoscute. Au fost identificate site-uri care copiază numele, logo-ul, imaginile și produsele unor magazine și branduri cunoscute, pentru a crea aparența unor magazine online legitime. Acestea pot utiliza domenii asemănătoare celor oficiale și pot promova oferte atractive pentru a determina utilizatorii să efectueze comenzi sau să furnizeze date personale și bancare.

Semnale de alarmă:

  • Adresa site-ului diferă de domeniul oficial al brandului
  • Site-ul copiază aspectul și elementele vizuale ale magazinului oficial
  • Sunt promovate reduceri foarte mari sau oferte care creează presiune pentru o decizie rapidă
  • Sunt solicitate date personale sau bancare pentru finalizarea comenzii
  • Informațiile despre companie, contact sau retur sunt incomplete ori neclare

Recomandări:

  • Verificați întotdeauna adresa site-ului înainte de a efectua o comandă.
  • Accesați magazinul online prin adresa oficială introdusă manual în browser sau din surse oficiale.
  • Nu vă bazați doar pe logo, aspectul site-ului sau numele brandului pentru a verifica autenticitatea acestuia.
  • Evitați introducerea datelor personale sau bancare pe site-uri a căror autenticitate nu a fost verificată.
  • Dacă ați introdus date bancare pe un site suspect, contactați cât mai repede banca prin canalele oficiale.

Pentru raportarea la DNSC folosiți formularul https://pnrisc.dnsc.ro/ sau apelați 1911. 

Blacklist-ul DNSC este actualizat constant cu site-uri frauduloase depistate în activitatea de monitorizare, iar extensia de browser le blochează automat accesul atunci când este activă.”

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