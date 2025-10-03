Rămâi conectat

3 octombrie 2025 | Slujbă de priveghere nocturnă la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 31 de minute

în

De

Slujbă de priveghere nocturnă la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Vineri, 3 octombrie 2025, începând cu ora 22.00, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, va fi oficiată slujba privegherii.

În prima parte vor fi săvârșite Vecernia și Utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este săvârșită în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei Postului Sfintelor Paști.

„De asemenea, amintim faptul că slujba Vecerniei și a Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, oficiată în mod obișnuit în seara zilei de vineri, de la ora 18.00, va fi suprimată.

În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei arhiepiscopale din dimineața zilei de mâine, 4 octombrie, acesta va cuprinde săvârșirea slujbei parastasului, cu începere de la ora 9.00.

Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei Încoronării, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22.00, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1.40”, au precizat reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei.

Curier Județean

VIDEO| IPJ Alba caută viitori agenți de poliție. Dosarele complete trebuie depuse până la 3 noiembrie 2025

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

3 octombrie 2025

De

IPJ Alba anunță începerea înscrierilor la școlile de agenți de poliție Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba a transmis că au început înscrierile pentru concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), sesiunea septembrie–decembrie 2025. Potrivit informațiilor transmise, candidații se pot înscrie până la data de 17 […]

Citește mai mult

Curier Județean

Autoutilitară în flăcări în localitatea Lopadea Veche. Pompierii din Aiud acționează pentru stingerea flăcărilor

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

3 octombrie 2025

De

A luat foc o autoutilitară în Lopadea Veche. Pompierii din Aiud acționează pentru stingerea flăcărilor ISU Alba a anunțat că Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unei autoutilitare în localitatea Lopadea Veche. Citește și: UPDATE FOTO | Doi bărbați din Rădești au împușcat ILEGAL lupi în […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 06.10.2025-12.10.2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

3 octombrie 2025

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 06.10.2025-12.10.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 06.10.2025-12.10.2025 Nr.crt.   ADRESA   INTERVAL 1. UNIREA, MAHACENI, Strada integral 08/10/2025 08:00 – 08/10/2025 10:00 2. AIUD, PAGIDA, Sat PRINCIPALA 08/10/2025 11:00 – 08/10/2025 […]

Citește mai mult

Actualitate

Actualitateacum 57 de minute

ANAF pregătește măsura care ar putea să îi facă de rușine pe datornici. În curând vor fi publicate listele cu nume și sume restante

ANAF lansează ofensiva împotriva datornicilor. Urmează să facă publice listele cu nume și sumele restante Agenția Națională de Administrare Fiscală...
Actualitateacum 4 ore

Premierul Ilie Bolojan: „Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență”

Ilie Bolojan: „Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență” „Reforma administrației publice locale și centrale...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

Jandarmeria Alba asigură ordinea la evenimente sportive. Ce competiții sunt programate în acest weekend

Jandarmeria Alba va asigura ordinea publică la mai multe evenimente sportive în acest weekend Sfârșitul de săptămână se anunță unul...
Ştirea zileiacum 4 ore

FOTO | Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, locul I și II la Olimpiada Tehnică 2025, categoria Junior. Un alt specialist din Alba, locul III la categoria Siguranța în muncă. Competiția, organizată de Delgaz Grid

Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, locul I și II la Olimpiada Tehnică 2025, categoria...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

VIDEO| IPJ Alba caută viitori agenți de poliție. Dosarele complete trebuie depuse până la 3 noiembrie 2025

IPJ Alba anunță începerea înscrierilor la școlile de agenți de poliție Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba a transmis că...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Politică Administrațieacum 2 zile

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 12 ore

3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume

3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume Nevoia umană de a construi s-a...
Opinii - Comentariiacum o zi

FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”

FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...

