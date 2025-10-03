3 octombrie 2025 | Slujbă de priveghere nocturnă la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Slujbă de priveghere nocturnă la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Vineri, 3 octombrie 2025, începând cu ora 22.00, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, va fi oficiată slujba privegherii.

În prima parte vor fi săvârșite Vecernia și Utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este săvârșită în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei Postului Sfintelor Paști.

„De asemenea, amintim faptul că slujba Vecerniei și a Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, oficiată în mod obișnuit în seara zilei de vineri, de la ora 18.00, va fi suprimată.

În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei arhiepiscopale din dimineața zilei de mâine, 4 octombrie, acesta va cuprinde săvârșirea slujbei parastasului, cu începere de la ora 9.00.

Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei Încoronării, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22.00, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1.40”, au precizat reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei.

