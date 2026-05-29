3 iunie 2026 | GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații

GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații

Sindicatul Societății Fabricii de Arme Cugir anunță declanșarea unei greve generale în cadrul societății, programată pentru miercuri, 3 iunie 2026.

Decizia de oprire totală a lucrului a fost adoptată pe fondul profundelor nemulțumiri salariale ale angajaților și al lipsei de rezultate concrete în urma solicitărilor de majorare a veniturilor.

Această măsură radicală vine într-un moment extrem de important pentru viitorul companiei.

Protestul se va desfășura în plin context al negocierilor comerciale derulate între fabrica din Cugir și renumita firmă germană de armament J.P. Sauer & Sohn GmbH.

Reprezentanții sindicali prin vocea liderului de la ,,Apărarea” Cugir, ec. Ioan Neagu, precizează că ,,angajații își doresc stabilitate economică și venituri corecte, corelate cu importanța contractelor discutate și cu nivelul de calificare solicitat în această industrie strategică.

Sindicatul își exprimă deschiderea pentru dialog, însă solicită conducerii soluții imediate și concrete pentru rezolvarea revendicărilor salariale, avertizând că activitatea de producție va rămâne blocată până la găsirea unui acord sustenabil”.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI