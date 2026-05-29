3 iunie 2026 | GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații
GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații
Sindicatul Societății Fabricii de Arme Cugir anunță declanșarea unei greve generale în cadrul societății, programată pentru miercuri, 3 iunie 2026.
Citește și: Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, vizită la Uzina Mecanică din Cugir, unde se preconizează a fi realizată fabrica ce va produce armele finanțate prin SAFE
Decizia de oprire totală a lucrului a fost adoptată pe fondul profundelor nemulțumiri salariale ale angajaților și al lipsei de rezultate concrete în urma solicitărilor de majorare a veniturilor.
Această măsură radicală vine într-un moment extrem de important pentru viitorul companiei.
Protestul se va desfășura în plin context al negocierilor comerciale derulate între fabrica din Cugir și renumita firmă germană de armament J.P. Sauer & Sohn GmbH.
Reprezentanții sindicali prin vocea liderului de la ,,Apărarea” Cugir, ec. Ioan Neagu, precizează că ,,angajații își doresc stabilitate economică și venituri corecte, corelate cu importanța contractelor discutate și cu nivelul de calificare solicitat în această industrie strategică.
Sindicatul își exprimă deschiderea pentru dialog, însă solicită conducerii soluții imediate și concrete pentru rezolvarea revendicărilor salariale, avertizând că activitatea de producție va rămâne blocată până la găsirea unui acord sustenabil”.
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri. Anunțul făcut de Directorul DSVSA Alba
Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri. Anunțul făcut de Directorul DSVSA Alba Directorul executiv DSVSA Alba, dr. Vasile Spînu, a precizat că toate târgurile de animale din județ rămân deschise, cu excepția celui de la Unirea. Anunțul a fost făcut în […]
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un adolescent de 19 ani a aterizat cu BMW-ul pe scuarul dintre sensurile de mers pe Bl. Revoluției. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un adolescent de 19 ani a aterizat cu BMW-ul pe scuarul dintre sensurile de mers pe Bl. Revoluției. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc joi după-masa, în jurul orei 17.20, în Alba Iulia. Un adolescent de 19 ani a ajuns cu BMW-ul pe scuarul dintre sensurile de mers […]
FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: O tânără motociclistă, rănită după ce a pierdut controlul și s-a răsturnat. A fost transportată de urgență la spital
ACCIDENT rutier la Sebeș: O tânără motociclistă, rănită după ce a pierdut controlul și s-a răsturnat. A fost transportată de urgență la spital O tânără de 20 de ani, din Sebeș, a fost implicată într-un accident rutier, ieri, 27 mai, pe strada Mihail Kogălniceanu din oraș. Evenimentul rutier a avut loc după ce tânără nu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din Galați: ,,Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți”
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din...
29-30 mai 2026 | Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben
Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben Administrația Națională de...
Știrea Zilei
3 iunie 2026 | GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații
GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au...
Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri. Anunțul făcut de Directorul DSVSA Alba
Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri....
Curier Județean
1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită alături de jandarmii din Alba, în Piața Cetății: Jocuri interactive, activități recreative și surprize pentru cei mici
1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită alături de jandarmii din Alba, în Piața Cetății: Jocuri interactive, activități recreative și...
FOTO | Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: O medalie de aur și una de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: Două medalii de aur și una de bronz...
Politică Administrație
FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă...
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...