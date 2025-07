3 august 2025 | Concert extraordinar de clavecin susținut de albaiulianca Cipriana Smărăndescu și Andrea Riderelli la Palatul Principilor: Intrare liberă

Un concert extraordinar de clavecin susținut de albaiulianca Cipriana Smărăndescu și Andrea Riderelli va avea loc duminică, 3 august 2025, de la ora 19.00, la Palatul Principilor.

Se întâmplă foarte rar să avem ocazia să vedem, auzim, trăim și simțim muzica în felul și forma în care o făceau și strămoșii noștri, acum aproape jumătate de mileniu. De aceea ne considerăm privilegiați că o albaiuliancă pasionată de clavecin, Cipriana Smărăndescu, a avut ideea de a recrea, prin muzică, magia și atmosfera secolelor trecute, au transmis organizatorii.

Potrivit acestora, evenimentul la care sunteți invitați duminică, este ceva mai mult decât un act de reenactment muzical, este CLAVECINissimo!, un concert care le va merge direct la inimă tuturor celor care vor alege să-și petreacă seara de 3 august, la Palatul Principilor Transilvaniei, în Sala Dietei.

„Concertul de acasă” pentru Cipriana Smărăndescu

Albaiuliancă la origini, Cipriana Smărăndescu se confundă cu muzica, pe care o studiază de când avea doar puțin peste 4 ani. Pasiunea pentru muzică a dus-o însă mai departe, în București, unde a absolvit Universitatea Naţională de Muzică, având o dublă specializare, Interpretare instrumentală – clavecin şi Muzicologie. Ulterior, a studiat orga şi clavecinul în Italia, la Conservatorul „Arrigo Pedrollo” din Vicenza la clasa Patriziei Marisaldi. Alte nume cu rezonanță în lumea muzicală, Patrick Ayrton, Pierre Hantaï, Andreas Staier sau Ton Koopman au contribuit la desăvârșirea stilului unic al Ciprianei Smărăndescu. Recunoașterea a venit firesc, sub forma sutelor de premii și concerte, obținute sau susținute în Franța, Austria, Germania, Italia, Belgia sau România. Cipriana este și fondatoarea ansamblului de muzică veche Aliusmodum.

În „concertul de acasă”, CLAVECINissimo!, pregătit special pentru publicul albaiulian, i se va alătura și Andrea Riderelli, care îi este partener și de scenă, dar și pe scena vieții. Născut la Roma, Andrea Riderelli și-a finalizat studiile muzicale în cânt gregorian, compoziție și dirijat polifonic, absolvind în 1992 cu titlul de magistru al cântului gregorian cu „Magna cum laude” la Institutul Pontifical de Muzică Sacră din Roma sub îndrumarea lui Bonifacio Baroffio (Cântul Gregorian), Vieri Tosatti și Domenico Baroffio (Compoziție). Ulterior a studiat dirijorul mai întâi cu Nicola Samale (Bisceglie 1989), cu Erwin Acel (Oradea 1989, Roma 1990 – Bursa AMOR), iar în cele din urmă și-a perfecționat abilitățile cu Ludovic Bacs la Universitatea de Muzică din București. În 2004, împreună cu clavecinista Cipriana Smărăndescu, a înființat ansamblul Aliusmodum, specializat în principal în repertoriul baroc, în timp ce în 2008 a înființat ansamblul Altrerisonanze cu scopul de a da voce unui repertoriu anume din secolele XX și XXI.

Magie ascunsă sub clape

„E atâta magie ascunsă sub aceste clape, aparent simple, negre și albe, încât ar fi păcat să fie lăsată nedescoperită și neîmpărtășită. Acesta a fost, probabil, impulsul care a declanșat în mine pasiunea uriașă pentru acest instrument și dorința de a-l readuce în atenția lumii, chiar în prim plan, cât se poate. Dacă n-ar fi existat clavecinul, n-ar exista nici pianul, urmașul lui modern. Tocmai de aceea fiecare concert îl tratez – și îmi invit și publicul să facă la fel – ca pe o călătorie inversă, o întoarcere în timp. La origini, la puritate, la esența sunetului. Asta cred eu că livrează clavecinul și de-asta îl iubesc atât de mult. Și, că veni vorba de iubire, cealaltă pasiune a vieții mele, soțul meu, Andrea Riderelli, la fel de absorbit ca și mine de clavecin, îmi va fi alături în concertul extraordinar pe care-l vom susține duminică, la Palatul Principilor, în Alba Iulia, unde mă simt cu adevărat acasă. Pentru că… sunt acasă, aici m-am născut, aici am pornit în lume, aici am început studiul și tot aici mă întorc, mereu, cu inima deschisă. Vă așteptăm cu drag într-o locație fabuloasă, în Sala Dietei, pentru o experiență muzicală cel puțin inedită, dar care sper să fie una memorabilă”, spune Cipriana Smărăndescu.

La rândul său, Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor – gazda evenimentului – declară: „Nu avem vreo dovadă istorică scrisă în sensul acesta, dar prin prisma vârstelor, atât a Palatului Principilor, cât și a clavecinului, ne putem imagina că acum 4-500 de ani, în sălile acestea clavecinul era instrumentul vedetă, piesa centrală a tuturor evenimentelor sociale ale vremii, abia de la mijlocul secolului XVIII fiind înlocuit de strănepotul lui, pianul. Ne bucurăm că am putut da o formă concretă ideii pe care a avut-o Cipriana Smărăndescu și avem, astfel, parte de un concert unic, ieșit din tipare, cum în puține locuri, nu doar din România, se poate vedea. Vă invităm să vă bucurați, alături de noi, de acest adevărat regal de sunet”.

În concertul de duminică seara, din Sala Dietei, publicul albaiulian va avea ocazia unică să asculte trei capodopere de Bach și Haydn, toate cu amprenta inconfundabilă a celor doi artiști, Cipriana Smărăndescu și Andrea Riderelli:

F.J. Haydn (1732 – 1809): Il maestro e lo scolare in Fa Major, Hob.XVIIa:1 (tema cu 7 variațiuni)

J.S. Bach (1685 – 1750): Variațiunile Goldberg in Sol Major BWV 988 (aria cu 30 variatiuni)

F.J. Haydn (1732 – 1809): Partita in Fa Major pentru clavecin a due, Hob. XVIIa:2

Intrare liberă

Mai multe despre artiști puteți afla de pe site-urile personale ale acestora: www.ciprianasmarandescu.it, www.andreariderelli.it sau de pe paginile lor de social media. De asemenea, puteți intra, în avans, în atmosfera concertului de la Palatul Principilor pe pagina de YouTube a Ciprianei Smărăndescu: http://www.youtube.com/@ciprianasmarandescu.

Participarea publicului la concert este gratuită, fiind limitată doar de numărul de locuri disponibile în Sala Dietei. Accesul la concert se va face prin interiorul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia, din latura vestică a Palatului Principilor Transilvaniei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI