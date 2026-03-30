3-5 aprilie 2026 | Tabără de escaladă și echipare trasee în Cheile Găldiței: Sunt așteptați participanți care sunt deja autonomi la stâncă și se pot descurca individual în siguranță

Lucian Dărămuș

acum 2 ore

În perioada 3-5 aprilie 2026 va avea loc o tabără de escaladă și echipare trasee în Cheile Găldiței.

Nu este vorba de o tabără de inițiere, au precizat organizatorii, care mizează pe participanți ce sunt deja autonomi la stâncă și se pot descurca individual în siguranță.

„Dacă vreți să susțineți dezvoltarea zonei, dar nu puteți ajunge, ne puteți ajuta cu materiale pentru amenajarea viitoarelor trasee”, au mai transmis organizatorii.

În ceea ce privește echiparea traselor se va continua munca din toamna anului 2025, când au fost amenajate 5 trasee noi, accesibile și deja probate (cu grade de dificultate între 5 și 7).

Cheile Găldiței și Turcului alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Alba.

Aria naturală se află în partea central-sudică a Munților Trascău (la o altitudine cuprinsă între 600 și 1.000 m) în bazinul Văii Găldiței, în vestul județului Alba, pe teritoriul administrativ al comunei Întregalde, și este străbătută de drumul județean DJ106H, care leagă satul Întregalde de Necrilești.

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, și are o suprafață de 80 ha.

Rezervația se află inclusă în ROSCI0253 și ROSPA0087 Munții Trascău.

sursa: Ampoița Climbing

