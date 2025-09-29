29 septembrie – 2 octombrie 2025 | Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori
Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori
Săptămâna începută luni, 29 septembrie 2029, va fi marcat de vreme rece și instabilă.
Citește și: VIDEO | Prima zăpadă din iarna 2025–2026 în Munții Șureanu! Ninge ca în povești, la sfârșit de septembrie. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri
Metetorologii ANM au emis, luni, 29 septembrie 2025, o informare meteo de vreme rece, ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 1.700 de metri.
Potrivit meteorologilor, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni.
Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp.
La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
