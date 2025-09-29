Rămâi conectat

Actualitate

29 septembrie – 2 octombrie 2025 | Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

De

Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori

Săptămâna începută luni, 29 septembrie 2029, va fi marcat de vreme rece și instabilă.

Citește și: VIDEO | Prima zăpadă din iarna 2025–2026 în Munții Șureanu! Ninge ca în povești, la sfârșit de septembrie. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri

Metetorologii ANM au emis, luni, 29 septembrie 2025, o informare meteo de vreme rece, ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 1.700 de metri. 

Potrivit meteorologilor, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp.

La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea risipei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 septembrie 2025

De

DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea risipei Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba reamintește tuturor operatorilor din domeniul alimentar, dar și consumatorilor, că diminuarea risipei alimentare este un obiectiv extrem de important, care poate fi atins doar cu […]

Citește mai mult

Actualitate

Taxe judiciare 2025 | Se modifică taxele de timbru: Unde vor crește și unde rămân neschimbate. Ce spune Ministrul Justiției

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

29 septembrie 2025

De

Se modifică taxele de timbru: Unde vor crește și unde rămân neschimbate. Ce spune Ministrul Justiției Radu Marinescu, Ministrul Justiției, a confirmat recent că Guvernul intenționează să modifice taxele de timbru în cadrul unui mecanism mai amplu de finanțare a sistemului judiciar, dar a precizat că această măsură nu va fi luată în detrimentul cetățenilor. […]

Citește mai mult

Actualitate

Partidul președintei Maia Sandu obține singur majoritatea în noul Parlament al Republicii Moldova

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 septembrie 2025

De

Partidul președintei Maia Sandu obține majoritatea în noul Parlament al Republicii Moldova Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente voturi pentru a deţine majoritatea în noul Parlament, în urma alegerilor legislative desfăşurate duminică, 28 septembrie 2025.  Așa arată rezultatele preliminare după procesarea proceselor-verbale din aproape 99 la sută dintre […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 36 de minute

29 septembrie – 2 octombrie 2025 | Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori

Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori Săptămâna începută luni,...
Actualitateacum 2 ore

DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea risipei

DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Prima zăpadă din iarna 2025–2026 în Munții Șureanu! Ninge ca în povești, la sfârșit de septembrie. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri

Prima zăpadă din iarna 2025–2026 în Munții Șureanu! Ninge ca în povești, la sfârșit de septembrie. Stratul de zăpadă măsoară...
Ştirea zileiacum 15 ore

O familie de tineri medici veterinari s-au mutat din Timișoara în Apuseni și au deschis un cabinet veterinar, care poate deservi întreaga zonă 

O familie de tineri medici veterinari s-au mutat din Timișoara în Apuseni și au deschis un cabinet veterinar, care poate...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

ACCIDENT rutier în Alba Iulia! O femeie, lovită pe o trecere de pietoni. A fost transportată la spital

Femeie lovită pe o trecerea de pietoni din Alba Iulia! A fost transportată la spital Un accident rutier a avut...
Curier Județeanacum 2 ore

Locuințe pentru tineri 2025 | Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, situate în municipiul Alba Iulia, la aprobare în Consiliul Local

Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, situate în...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Politică Administrațieacum 3 zile

Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial

29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare

29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare Conform credinței populare, pe data de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea