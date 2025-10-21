29 octombrie 2025 | Reprezentanți ai Sindicatului Spiru Haret Alba participă la protestul național de la București: Uniți pentru o viață decentă! Uniți pentru o școală respectată!

29 oct 2025 | Reprezentanți ai Sindicatului Spiru Haret Alba participă la protestul național de la București: Uniți pentru o viață decentă! Uniți pentru o școală respectată!

Peste 2.500 de membri ai Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” vor participa la protestul național din data de 29 Octombrie 2025, organizat de cele patru mari confederații sindicale (Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România și Confederația Sindicală Națională Meridian). Angajații din educație se solidarizează cu celelalte categorii profesionale și ies în stradă pentru a apăra viitorul învățământului românesc.

Protestăm pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem în care se promovează austeritatea din cauza incompetenței și a lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducerea țării. Trebuie să ne facem auzite revendicările și să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentru protejarea angajaților.

Nu mai acceptăm batjocura decidenților politici și inechitatea!

La nivelul sectorului de activitate învățământ preuniversitar, FSE „SPIRU HARET” solicită abrogarea imediată a măsurilor anti-educație cuprinse în Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și a actelor subsecvente, care au generat haos în unitățile de învățământ și nemulțumire în rândul salariaților, prin:

Creșterea cu 2-4 ore săptămânal a normei didactice de predare pentru cadrele didactice, fără nicio compensare salarială – din contră, salariile multora dintre colegii noștri au scăzut începând cu 1 septembrie;

Comasarea forțată a unităților de învățământ și majorarea efectivelor de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari la clasă/grupă, generând dificultăți de acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate și subminând calitatea actului didactic individualizat;

Reducerea cu peste 50% a tarifului utilizat pentru remunerarea activității efectuate în regim de „plată cu ora”, descurajând acoperirea posturilor la disciplinele deficitare;

Limitarea degrevărilor pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control la cel mult jumătate din norma didactică, sufocând managementul școlar.

În plus, colegii noștri – personal didactic auxiliar și administrativ – sunt în continuare forțați să lucreze peste program și să acopere mai multe posturi (fără plata orelor suplimentare și a sporului pentru condiții de muncă), din cauza insuficienței resursei umane (în contextul blocării concursurilor și al salarizării nemotivante) și a sarcinilor birocratice numeroase și uneori aberante trasate de forurile superioare.

Atragem atenția opiniei publice și factorilor de decizie că toate aceste măsuri de „eficientizare” impuse împotriva învățământului vor avea un cost mult mai mare pe termen mediu și lung. Deciziile Guvernului vor conduce, în final, la scăderea calității actului educațional și la periclitarea viitorului tinerelor generații și al școlii românești.

„Măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 au condus la o creștere a volumului de muncă și a stresului pentru personalul din școli, dublată de diminuarea veniturilor salariale. Motivația colegilor noștri este la un minim istoric. Nu putem accepta ca educația să fie considerată un cost inutil, pe care să-l poți reduce din pix, oricând, fără consecințe pe termen mediu și lung. Educația trebuie să reprezinte o investiție prioritară și să fie protejată și suținută. Vom protesta ferm până când această lege va fi abrogată!”, a declarat Marius Ovidiu Nistor, președinte FSE „SPIRU HARET“.

FSE „SPIRU HARET” face apel la membrii săi și la toți angajații din sistemul de învățământ să se alăture acțiunilor de protest din 29 octombrie, pentru a transmite Guvernului un mesaj clar: Educația nu trebuie sacrificată!

Uniunea Sindicală Teritoriala a Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret Alba

Președinte Prof. Cârcoană Bodan

