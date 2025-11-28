29 noiembrie | Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu”, la Sebeș: Sport, educație și identitate în preambulul Zilei Naționale a României

Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu”, la Sebeș: Sport, educație și identitate în preambulul Zilei Naționale a României

Primăria Municipiului Sebeș și Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș organizează în data de 29 noiembrie 2025, la Sala de sport „Florin Fleșeriu” din Sebeș, prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu”, o competiție dedicată viitoarelor generații de sportive și dezvoltării handbalului juvenil românesc.

Evenimentul aduce la Sebeș echipe de Junioare III și Junioare IV din județele Alba, Cluj și Mureș, în cadrul unui turneu amical care pune accentul pe formarea caracterului, respect reciproc și competitivitate sănătoasă. Participarea acestor tinere sportive reprezintă o oportunitate de evaluare reală a nivelului de pregătire, dar și de interacțiune între școli și centre sportive din regiune.

Inițierea acestei competiții în preambulul Zilei Naționale a României nu este întâmplătoare. Organizatorii își propun să transmită un mesaj identitar puternic pentru generațiile tinere, reflectând valori fundamentale precum disciplina, spiritul de echipă, perseverența și atașamentul față de comunitate și țară.

Totodată, turneul aduce un omagiu profesorului Florin Fleșeriu, personalitate remarcabilă a sportului local, care a contribuit decisiv la dezvoltarea handbalului la nivel de juniori în Sebeș și la formarea multor sportivi în spiritul performanței. Atribuirea numelui său acestui campionat reprezintă un gest de recunoștință și continuare a tradiției sportive pe care a cultivat-o.

Organizatorii își exprimă intenția ca acest turneu să devină o tradiție anuală, un reper regional și cu perspectivă de extindere la nivel național, contribuind la poziționarea Sebeșului pe harta handbalului juvenil și la consolidarea educației sportive în România.

De asemenea, dorim să adresăm mulțumiri speciale Asociației Handbal Club Alba-Sebeș pentru colaborarea în organizarea acestei competiții, contribuind activ la promovarea handbalului juvenil și a valorilor educative asociate sportului.

Programul competiției se desfășoară în intervalul orar 09:00 – 18:00, urmând ca festivitatea oficială de premiere să înceapă la ora 17:30, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI