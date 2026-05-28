FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: O tânără motociclistă, rănită după ce a pierdut controlul și s-a răsturnat. A fost transportată de urgență la spital

ACCIDENT rutier la Sebeș: O tânără motociclistă, rănită după ce a pierdut controlul și s-a răsturnat. A fost transportată de urgență la spital

O tânără de 20 de ani, din Sebeș, a fost implicată într-un accident rutier, ieri, 27 mai, pe strada Mihail Kogălniceanu din oraș.

Evenimentul rutier a avut loc după ce tânără nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autoturismul care circula în fața sa, pierzând controlul asupra motocicletei și răsturnându-se în afara carosabilului.

A fost transportată de urgență la spital. Evenimentul rutier a fost încadrat drept autoaccidentare.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 mai 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane.

Din primele verificări a reieșit că o tânără, în vârstă de 20 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea o motocicletă pe strada Mihai Kogălniceanu, pe direcția Sebeș – Alba Iulia, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autoturismul care circula în fața sa. În aceste condiții, aceasta ar fi pierdut controlul asupra motocicletei și s-a răsturnat în afara carosabilului, neavând contact cu autovehiculul care circula în fața sa.

În urma evenimentului rutier, tânăra a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătoarea motocicletei a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Evenimentul rutier a fost încadrat drept autoaccidentare, motiv pentru care nu a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, evenimentul fiind soluționat în sfera contravențională, au transmis reprezentanții IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro

