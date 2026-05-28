FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: O tânără motociclistă, rănită după ce a pierdut controlul și s-a răsturnat. A fost transportată de urgență la spital
ACCIDENT rutier la Sebeș: O tânără motociclistă, rănită după ce a pierdut controlul și s-a răsturnat. A fost transportată de urgență la spital
O tânără de 20 de ani, din Sebeș, a fost implicată într-un accident rutier, ieri, 27 mai, pe strada Mihail Kogălniceanu din oraș.
Evenimentul rutier a avut loc după ce tânără nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autoturismul care circula în fața sa, pierzând controlul asupra motocicletei și răsturnându-se în afara carosabilului.
A fost transportată de urgență la spital. Evenimentul rutier a fost încadrat drept autoaccidentare.
Potrivit IPJ Alba, la data de 27 mai 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane.
Din primele verificări a reieșit că o tânără, în vârstă de 20 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea o motocicletă pe strada Mihai Kogălniceanu, pe direcția Sebeș – Alba Iulia, nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de autoturismul care circula în fața sa. În aceste condiții, aceasta ar fi pierdut controlul asupra motocicletei și s-a răsturnat în afara carosabilului, neavând contact cu autovehiculul care circula în fața sa.
În urma evenimentului rutier, tânăra a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Conducătoarea motocicletei a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Evenimentul rutier a fost încadrat drept autoaccidentare, motiv pentru care nu a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, evenimentul fiind soluționat în sfera contravențională, au transmis reprezentanții IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis să mai dețină arme timp de 3 ani
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis să mai dețină arme timp de 3 ani Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, miercuri, 27 mai 2026, o sentință într-un dosar penal care a vizat cruzimea față de animale și folosirea ilegală a unei arme […]
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din municipiul Aiud, și-a pierdut viața miercuri seară, în zona Râul Mic din Cugir, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe plafonul unui autoturism. Din nefericire, acesta […]
FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Nicoleta Lup, medic specialist pneumologie, s-a alăturat echipei medicale
Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Nicoleta Lup, medic specialist pneumologie, s-a alăturat echipei medicale Un nou medic a fost atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Câmpeni. Dr. Nicoleta Lup, medic specialist pneumologie, s-a alăturat echipei medicale. Anunțul a fost făcut de managerul unității medicale, ec. Dragomir Morcan miercuri, 27 mai 2026. Noul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege nouă de salarizare care nu prevede creșteri pentru demnitari?
Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege...
29 mai 2026 | Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație
Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație Începând de vineri, 29 mai 2026, se redeschide circulația rutieră pe...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: O tânără motociclistă, rănită după ce a pierdut controlul și s-a răsturnat. A fost transportată de urgență la spital
ACCIDENT rutier la Sebeș: O tânără motociclistă, rănită după ce a pierdut controlul și s-a răsturnat. A fost transportată de...
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis să mai dețină arme timp de 3 ani
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis...
Curier Județean
FOTO | Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026
Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026 Eduardo...
1 iunie 2026 | Petrecere pe Câmpia Libertății din Blaj de Ziua Copilului: Ateliere de familie, mascote și personaje îndrăgite, vânătoare de comori, printre activități
Petrecere pe Câmpia Libertății din Blaj de Ziua Copilului: Ateliere de familie, mascote și personaje îndrăgite și vânătoare de comori,...
Politică Administrație
FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă...
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...