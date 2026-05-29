29 mai – 2 iunie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel" sărbătorește alături de cei mici Ziua Copilului. Programul ,,Prichindfest" în mai multe localități din Alba

29 mai – 2 iunie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” sărbătorește alături de cei mici Ziua Copilului. Programul ,,Prichindfest” în mai multe localități din Alba

Teatrul de Păpuși „Prichindel” sărbătorește, prin TEATRU,  Ziua Internațională a Copilului. Ca de fiecare dată, vor  încerca să ajungă la cât mai mulți copii, cărora să le ofere spectacol, prin spectacol poveste, prin poveste bucurie.

Programul PRICHINDFEST, proiectul Sărbătoarea lui Prichindel, cuprinde spectacole de teatru vesele și antrenante, care să aducă zâmbetul și voia bună, așa cum este firesc la ceas de sărbătoare:

29 mai, ora 11:00 – spectacolul „Elefănțelul curios”, spectacol creat și interpretat de Laura și Adam Boboc – Parcul central din Valea Lungă

1 iunie, ora 12:00 – spectacolul „Capra cu trei iezi”, regie colectivă: Teodora Popa, Viorica Boda, Irina Melnic și Ramona Benchea Mincu – sediul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

2 iunie, ora 10:00 – spectacolul „Elefănțelul curios”, spectacol creat și interpretat de Laura și Adam Boboc – Cetatea Aiudului

De asemenea, TVR Cluj, un partener care ne este alături de mulți ani, va prezenta pe canalul propriu de televiziune, în 1 iunie, ora 18:00, spectacolul „Povestea lui Muck cel Mic”, regia Todor Valov.

Dragi copii, seninul cerului să ne zâmbească, povestea să vă ademenească, iar teatrul să vă încânte cu jocul și farmecul lui!

La mulți ani, dragi copii!

