29 mai – 2 iunie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” sărbătorește alături de cei mici Ziua Copilului. Programul ,,Prichindfest” în mai multe localități din Alba
29 mai – 2 iunie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” sărbătorește alături de cei mici Ziua Copilului. Programul ,,Prichindfest” în mai multe localități din Alba
Teatrul de Păpuși „Prichindel” sărbătorește, prin TEATRU, Ziua Internațională a Copilului. Ca de fiecare dată, vor încerca să ajungă la cât mai mulți copii, cărora să le ofere spectacol, prin spectacol poveste, prin poveste bucurie.
Programul PRICHINDFEST, proiectul Sărbătoarea lui Prichindel, cuprinde spectacole de teatru vesele și antrenante, care să aducă zâmbetul și voia bună, așa cum este firesc la ceas de sărbătoare:
Citește și: Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2025. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
29 mai, ora 11:00 – spectacolul „Elefănțelul curios”, spectacol creat și interpretat de Laura și Adam Boboc – Parcul central din Valea Lungă
1 iunie, ora 12:00 – spectacolul „Capra cu trei iezi”, regie colectivă: Teodora Popa, Viorica Boda, Irina Melnic și Ramona Benchea Mincu – sediul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
2 iunie, ora 10:00 – spectacolul „Elefănțelul curios”, spectacol creat și interpretat de Laura și Adam Boboc – Cetatea Aiudului
De asemenea, TVR Cluj, un partener care ne este alături de mulți ani, va prezenta pe canalul propriu de televiziune, în 1 iunie, ora 18:00, spectacolul „Povestea lui Muck cel Mic”, regia Todor Valov.
Dragi copii, seninul cerului să ne zâmbească, povestea să vă ademenească, iar teatrul să vă încânte cu jocul și farmecul lui!
La mulți ani, dragi copii!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir
Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir Ieri după-amiază, o misiune mai puțin obișnuită, dar contracronometru, a pus la încercare abilitățile și ingeniozitatea echipei SVSU Cugir. Joi, 28 mai 2026, în jurul orei 17:00, în localitatea Vinerea, pe strada Șantierului, zona „Sub Coastă”, la groapa de nisip, patru […]
VIDEO | Bărbat din Cugir, REȚINUT după s-a îmbătat și a lovit cu un obiect în zona pieptului un bărbat din Sebeș. Victima a fost transportată la spital
Bărbat din Cugir, REȚINUT după s-a îmbătat și a lovit cu un obiect în zona pieptului un bărbat din Sebeș. Victima a fost transportată la spital Un bărbat de 40 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști după ce ar fi lovit cu un obiect tăietor, în zona pieptului, pe un bărbat, în […]
3 iunie 2026 | GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații
GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații Sindicatul Societății Fabricii de Arme Cugir anunță declanșarea unei greve generale în cadrul societății, programată pentru miercuri, 3 iunie 2026. Citește și: Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din Galați: ,,Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți”
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din...
29-30 mai 2026 | Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben
Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben Administrația Națională de...
Știrea Zilei
29 mai – 2 iunie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” sărbătorește alături de cei mici Ziua Copilului. Programul ,,Prichindfest” în mai multe localități din Alba
29 mai – 2 iunie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” sărbătorește alături de cei mici Ziua Copilului. Programul ,,Prichindfest”...
FOTO | Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir
Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir Ieri după-amiază, o misiune mai puțin...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...
FOTO | Județul Alba, pe podium în premieră la Maratonul pentru Educație Antreprenorială: Locul II la nivel național pentru echipa Cyber Guard, de la Colegiul H.C.C
Județul Alba, pe podium în premieră la Maratonul pentru Educație Antreprenorială: Locul II la nivel național pentru echipa Cyber Guard,...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...