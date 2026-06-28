De ce nu este România oficial în „junk”? Economist: „Am scumpi automat împrumuturile întregii Uniuni Europene”

Economistul Radu Georgescu afirmă că România nu mai este tratată de investitori ca o țară cu rating „investment grade”, chiar dacă agențiile internaționale nu au coborât încă oficial calificativul în categoria „junk”.

Într-o postare amplă publicată pe rețelele sociale, duminică, 28 iunie 2026, acesta susține că piețele financiare au sancționat deja România prin costurile foarte ridicate de împrumut.

„De 2 ani, România plătește dobânzi la credite mult mai mari decât țări care sunt oficial în Junk: Albania, Bosnia și altele”, susține economistul.

Potrivit lui Radu Georgescu, faptul că România nu a fost retrogradată oficial până acum are legătură cu statutul său de stat membru al Uniunii Europene.

„Nu au clasificat-o oficial pentru un motiv simplu: am fi singura țară din UE cu acest calificativ și am fi scumpit automat împrumuturile întregii Uniuni Europene”, afirmă acesta.

„România a intrat în perioada în care nu mai are nevoie de lecții de economie. Acum se învață live economie. Partea proastă este că învățăm toți economie pe banii și nervii noștri”, spune Radu Georgescu.

Economistul avertizează că o eventuală retrogradare oficială la categoria „junk” ar putea avea efecte importante asupra pieței obligațiunilor.

„România va intra oficial în Junk după ce se va prăbuși economia sau leul”, susține Georgescu.

Acesta explică faptul că numeroase bănci și fonduri internaționale au reguli interne care limitează deținerea obligațiunilor emise de state cu rating „junk”.

„Vor fi obligate să vândă obligațiunile emise de Guvernul României”, avertizează economistul.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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