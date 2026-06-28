Actualitate

De ce nu este România oficial în „junk”? Economist: „Am scumpi automat împrumuturile întregii Uniuni Europene”

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

De

De ce nu este România oficial în „junk”? Economist: „Am scumpi automat împrumuturile întregii Uniuni Europene”

Economistul Radu Georgescu afirmă că România nu mai este tratată de investitori ca o țară cu rating „investment grade”, chiar dacă agențiile internaționale nu au coborât încă oficial calificativul în categoria „junk”.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Într-o postare amplă publicată pe rețelele sociale, duminică, 28 iunie 2026, acesta susține că piețele financiare au sancționat deja România prin costurile foarte ridicate de împrumut.

„De 2 ani, România plătește dobânzi la credite mult mai mari decât țări care sunt oficial în Junk: Albania, Bosnia și altele”, susține economistul.

Potrivit lui Radu Georgescu, faptul că România nu a fost retrogradată oficial până acum are legătură cu statutul său de stat membru al Uniunii Europene.

„Nu au clasificat-o oficial pentru un motiv simplu: am fi singura țară din UE cu acest calificativ și am fi scumpit automat împrumuturile întregii Uniuni Europene”, afirmă acesta.

„România a intrat în perioada în care nu mai are nevoie de lecții de economie. Acum se învață live economie. Partea proastă este că învățăm toți economie pe banii și nervii noștri”, spune Radu Georgescu.

Economistul avertizează că o eventuală retrogradare oficială la categoria „junk” ar putea avea efecte importante asupra pieței obligațiunilor.

„România va intra oficial în Junk după ce se va prăbuși economia sau leul”, susține Georgescu.

Acesta explică faptul că numeroase bănci și fonduri internaționale au reguli interne care limitează deținerea obligațiunilor emise de state cu rating „junk”.

„Vor fi obligate să vândă obligațiunile emise de Guvernul României”, avertizează economistul.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Problema urșilor din țara noastră, pe masa Comisiei Europene. România cere scoaterea lor de pe lista speciilor protejate

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

28 iunie 2026

De

Problema urșilor din țara noastră, pe masa Comisiei Europene. România cere scoaterea lor de pe lista speciilor protejate Problema urșilor din țara noastră ajunge pe masa Comisiei Europene. Autorităţile de la Bucureşti cer schimbarea legislaţiei şi scoaterea ursului brun de pe lista speciilor strict protejate, în contextul în care, doar în ultimii ani, zeci de […]

Citește mai mult

Actualitate

CFR s-a pregătit pentru caniculă: Electricieni în trenuri pentru a repara aerul condiționat. Recomandări pentru pasageri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

28 iunie 2026

De

CFR s-a pregătit pentru caniculă: Electricieni în trenuri pentru a repara aerul condiționat. Recomandări pentru pasageri Temperaturile extreme anunțate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru zilele următoare ar putea afecta circulația feroviară, existând riscul unor întârzieri ale trenurilor, în condițiile în care CFR SA, administratorul infrastructurii, va impune restricții de viteză, informează vineri CFR […]

Citește mai mult

Actualitate

Adrian Negrescu, despre scăderea deficitului bugetar: „Este o gură de oxigen pentru România, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

28 iunie 2026

De

Adrian Negrescu, despre scăderea deficitului bugetar: „Este o gură de oxigen pentru România, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece” Scăderea deficitului bugetar al României la 1,75% din PIB, după primele cinci luni ale anului 2026, reprezintă un semnal pozitiv pentru țara noastră înaintea evaluărilor pe care agențiile de rating Moody’s și Fitch […]

Citește mai mult