De ce nu este România oficial în „junk”? Economist: „Am scumpi automat împrumuturile întregii Uniuni Europene”
De ce nu este România oficial în „junk”? Economist: „Am scumpi automat împrumuturile întregii Uniuni Europene”
Economistul Radu Georgescu afirmă că România nu mai este tratată de investitori ca o țară cu rating „investment grade”, chiar dacă agențiile internaționale nu au coborât încă oficial calificativul în categoria „junk”.
Într-o postare amplă publicată pe rețelele sociale, duminică, 28 iunie 2026, acesta susține că piețele financiare au sancționat deja România prin costurile foarte ridicate de împrumut.
„De 2 ani, România plătește dobânzi la credite mult mai mari decât țări care sunt oficial în Junk: Albania, Bosnia și altele”, susține economistul.
Potrivit lui Radu Georgescu, faptul că România nu a fost retrogradată oficial până acum are legătură cu statutul său de stat membru al Uniunii Europene.
„Nu au clasificat-o oficial pentru un motiv simplu: am fi singura țară din UE cu acest calificativ și am fi scumpit automat împrumuturile întregii Uniuni Europene”, afirmă acesta.
„România a intrat în perioada în care nu mai are nevoie de lecții de economie. Acum se învață live economie. Partea proastă este că învățăm toți economie pe banii și nervii noștri”, spune Radu Georgescu.
Economistul avertizează că o eventuală retrogradare oficială la categoria „junk” ar putea avea efecte importante asupra pieței obligațiunilor.
„România va intra oficial în Junk după ce se va prăbuși economia sau leul”, susține Georgescu.
Acesta explică faptul că numeroase bănci și fonduri internaționale au reguli interne care limitează deținerea obligațiunilor emise de state cu rating „junk”.
„Vor fi obligate să vândă obligațiunile emise de Guvernul României”, avertizează economistul.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Problema urșilor din țara noastră, pe masa Comisiei Europene. România cere scoaterea lor de pe lista speciilor protejate
Problema urșilor din țara noastră, pe masa Comisiei Europene. România cere scoaterea lor de pe lista speciilor protejate Problema urșilor din țara noastră ajunge pe masa Comisiei Europene. Autorităţile de la Bucureşti cer schimbarea legislaţiei şi scoaterea ursului brun de pe lista speciilor strict protejate, în contextul în care, doar în ultimii ani, zeci de […]
CFR s-a pregătit pentru caniculă: Electricieni în trenuri pentru a repara aerul condiționat. Recomandări pentru pasageri
CFR s-a pregătit pentru caniculă: Electricieni în trenuri pentru a repara aerul condiționat. Recomandări pentru pasageri Temperaturile extreme anunțate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru zilele următoare ar putea afecta circulația feroviară, existând riscul unor întârzieri ale trenurilor, în condițiile în care CFR SA, administratorul infrastructurii, va impune restricții de viteză, informează vineri CFR […]
Adrian Negrescu, despre scăderea deficitului bugetar: „Este o gură de oxigen pentru România, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece”
Adrian Negrescu, despre scăderea deficitului bugetar: „Este o gură de oxigen pentru România, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece” Scăderea deficitului bugetar al României la 1,75% din PIB, după primele cinci luni ale anului 2026, reprezintă un semnal pozitiv pentru țara noastră înaintea evaluărilor pe care agențiile de rating Moody’s și Fitch […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
De ce nu este România oficial în „junk”? Economist: „Am scumpi automat împrumuturile întregii Uniuni Europene”
De ce nu este România oficial în „junk”? Economist: „Am scumpi automat împrumuturile întregii Uniuni Europene” Economistul Radu Georgescu afirmă...
Problema urșilor din țara noastră, pe masa Comisiei Europene. România cere scoaterea lor de pe lista speciilor protejate
Problema urșilor din țara noastră, pe masa Comisiei Europene. România cere scoaterea lor de pe lista speciilor protejate Problema urșilor...
Știrea Zilei
VIDEO | De Sânziene, un nou început pentru badea Virgil din Apuseni. După renovarea casei, bărbatul cu o singură mână a primit în dar un triciclu electric
De Sânziene, un nou început pentru badea Virgil din Apuseni. După renovarea casei, bărbatul cu o singură mână a primit...
FOTO | Team XEO, echipa de robotică de la HCC Alba Iulia, două Premii I la FTC Premier Event Istanbul 2026
Team XEO, echipa de robotică de la HCC Alba Iulia, două Premii I la FTC Premier Event Istanbul 2026 Team...
Curier Județean
„Stop joc” proiectelor poluante în Zlatna: Undă verde pentru noul Plan Urbanistic General și un Regulament Local de Urbanism în orașul de pe Ampoi
„Stop joc” proiectelor poluante în Zlatna: Undă verde pentru noul Plan Urbanistic General și un Regulament Local de Urbanism în...
Bacalaureat 2026: Peste 2.100 de candidați din județul Alba încep luni probele scrise. Reguli și calendar
Bacalaureat 2026: Peste 2.100 de candidați din județul Alba încep luni probele scrise. Reguli și calendar Luni, 29 iunie 2026,...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfinţii Petru și Pavel 2026. Urează-le un călduros ”La mulți ani” celor apropiați
MESAJE de SFANTUL PETRU si PAVEL 2026 • SMS-uri de „la mulţi ani” de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel •...
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...