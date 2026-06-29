Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Juridic, Relații cu Consilierii. Calendar și condiții de participare

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Juridic, Relații cu Consilierii.

În conformitate cu prevederile art. XXII alin. (1), coroborat cu prevederile art. XXII alin. (2) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal – bugetare, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. VII alin. (7) din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic, Relații cu Consilierii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic, Relații cu Consilierii este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

– condiții specifice:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt:

– verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, pe baza documentelor conținute de dosarele de concurs (rezultatul verificării eligibilității se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);

– proba scrisă: 30.07.2026, ora 11:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud;

– interviul: – se susține, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte, la sediul Primăriei Municipiului Aiud;

– data și ora susținerii probei interviului se va afișa pe site-ul instituției, www.aiud.ro, precum și la afișier, odată cu afișarea rezultatului probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 29.06.2026 – 20.07.2026 (ora 16:00).

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe site-ul instituției, www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 sau 0731831605 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro;

persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Aiud.

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