29-31 octombrie 2025 | Circulație rutieră ÎNCHISĂ temporar înspre și dinspre Gâmbaș, la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Tribun Tudoran din Aiud: RUTA OCOLITOARE

Circulație rutieră ÎNCHISĂ temporar înspre și dinspre Gâmbaș, la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Tribun Tudoran din Aiud

În perioada 29-31 octombrie 2025, circulația rutieră înspre și dinspre localitatea Gâmbaș va fi închisă la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Tribun Tudoran.

Asta pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a căii ferate.

Anunțul a fost făcut marți, 28 octombrie 2025, de reprezentanții Primăriei Aiud.

Circulația rutieră se va desfășura pe ruta ocolitoare DJ 107D, str. Morii, str. Stadionului, DJ 107E, traversare calea ferată str. Ion Creangă, str. Hotar (vecinătatea Prebet și vecinătatea grădinii Penitenciarului).

Executantul lucrării va asigura semnalizarea corespunzătoare a traficului rutier iar Poliția Transporturi Feroviare va asigura dirijarea circulației în zonă, au precizat reprezentanții Primăriei Aiud.

