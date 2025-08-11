28 septembrie 2025 | „Nunta de Aur”, eveniment dedicat cuplurilor din Alba Iulia care împlinesc 50 de ani de căsătorie

28 septembrie 2025 | „Nunta de Aur”, la Alba Iulia: Care este termenul pentru înscriere

Consiliul Local și Primăria Municipiului Alba Iulia organizează, în 28 septembrie 2025, prin Direcția de Asistență Socială, ediția 2025 a evenimentului ”Nunta de Aur”.

Este vorba de un eveniment special dedicat cuplurilor care domiciliază în municipiul Alba Iulia și care împlinesc 50 de ani de căsătorie în cursul acestui an.

Înscrierea se face în baza unei cereri, la care se atașează actele de identitate și certificatul de căsătorie.

Cererea se depune până în data de 10 septembrie 2025 la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, strada Libertății nr. 21.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0258-810565.

