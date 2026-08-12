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FOTO | A început producția de grinzi pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea: Vor fi utilizate peste 440 de grinzi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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A început producția de grinzi pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea: Vor fi utilizate peste 440 de grinzi

A început producția de grinzi pentru podurile și pasajele de pe lotul Margina–Holdea al autostrăzii A1. Potrivit DRDP Timișoara, în fabrica amenajată în zona Margina sunt confecționate în această perioadă carcasele de armătură pentru grinzile prefabricate. 

Pe acest lot urmează să fie utilizate peste 440 de grinzi, iar fabrica are o capacitate de producție de aproximativ șase grinzi cu lungimea de 40 de metri pe zi.

,,A început producția de grinzi pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea. 

În zona Margina, la fabrica de grinzi, se confecționează carcasele de armătură pentru elementele prefabricate care vor fi utilizate la podurile și pasajele de pe traseu.

În total, pe acest lot vor fi utilizate peste 440 de grinzi. Fabrica de grinzi de pe șantier va avea o capacitate de producție de aproximativ 6 grinzi de 40 de metri pe zi.”, transmite DRDP Timișoara.

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