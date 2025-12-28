28 decembrie 2025 | RADARE de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
28 decembrie 2025 | RADARE de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în data de 28 decembrie 2025.
Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.
Amplasarea radarelor în data de 28 decembrie 2025
Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT RUTIER în Aiud: Două persoane rănite după ce un autoturism a lovit două mașini parcate
Accident în Aiud: două persoane rănite după ce un autoturism a lovit două mașini parcate Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Aiud, str. Marasesti. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un autoturism care ar fi acrosat două autoturisme parcate, fără […]
INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență
INCENDIU în comuna Poșaga: Flăcările au cuprins o casă. Pompierii intervin de urgență Două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor intervin în aceste momente la un incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Poșaga, satul Săgagea. Citește și: Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele […]
FOTO | Talent, creativitate și emoție la Liceul „H.C.C.” Abrud: „Elevii au talent”, ediția a IV-a
Talent, creativitate și emoție la Liceul „H.C.C.” Abrud: „Elevii au talent”, ediția a IV-a Liceul ,,H.C.C.” Abrud a desfășurat recent cu succes a IV-a ediție a concursului „Elevii au talent”, un eveniment dedicat promovării creativității și talentului artistic al elevilor. Concursul s-a desfășurat într-o atmosferă de entuziasm și emoție, reunind elevi care și-au demonstrat abilitățile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
27 decembrie | Prognoza meteo actualizată: Aproape toată țara, sub avertizări de viscol şi vânt de sâmbătă seară sau de duminică noapte
27 decembrie | Prognoza meteo actualizată: Aproape toată țara, sub avertizări de viscol şi vânt de sâmbătă seară sau de...
Tragedie cumplită de Crăciun în Vaslui: Doi copii au mers la colindat și au sfârșit pe neașteptate
Tragedie cumplită de Crăciun în Vaslui: Doi copii au mers la colindat și au sfârșit pe neașteptate Doi copii în...
Știrea Zilei
Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș
Bărbat din Alba Iulia, reținut: A distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în două zone din oraș Un...
VIDEO | Butea feciorilor din Cunța 2025. Obicei de sute de ani, în care se colindă, iar mătăhălile se costumează pentru a alunga spiritele rele: „Așa este din moși-strămoși”
Butea feciorilor din Cunța 2025. Obicei de sute de ani, în care se colindă, iar mătăhălile se costumează pentru a...
Curier Județean
28 decembrie 2025 | RADARE de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
28 decembrie 2025 | RADARE de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
FOTO | ACCIDENT RUTIER în Aiud: Două persoane rănite după ce un autoturism a lovit două mașini parcate
Accident în Aiud: două persoane rănite după ce un autoturism a lovit două mașini parcate Secția de pompieri Aiud intervine...
Politică Administrație
VIDEO | Centura ocolitoare a orașului Zlatna, la prima reabilitare amplă în 4 decenii de existență
Centura ocolitoare a orașului Zlatna, la prima reabilitare amplă în 4 decenii de existență Lucrările de reabilitare a centurii ocolitoare...
VIDEO | La sat, ca la oraș! Creșă modernă în construcție în comuna Ighiu. Primarul Traian Rusu: „Va fi pe placul și pe sentimentul părinților care își aduc copiii aici”
La sat, ca la oraș! Creșă modernă în construcție în comuna Ighiu. Primarul Traian Rusu: „Va fi pe placul și...
Opinii Comentarii
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan
Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...