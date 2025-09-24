27 septembrie 2025 | Ziua Recoltei la Aiud: Standuri cu legume de la producătorii locali și muzică populară, într-un decor magic de toamnă

Ziua Recoltei la Aiud are loc anul acesta sâmbătă, 27 septembrie 2025, în Piața Agroalimentară ”Dr. Constantin Hagea” din municipiu.

Vizitatorii vor putea achiziționa de la standurile amenajate în piață produse de la producătorii locali, se vor putea bucura de decorul de toamnă, dar și asculta interpreții favoriți care vor urca pe scena evenimentului.

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, vă invităm să sărbătorim împreună eforturile de peste an ale producătorilor agricoli din municipiul Aiud și din localitățile învecinate.

Ne vedem de la prima oră pentru a vizita standurile din Piața Agroalimentară ”Dr. Constantin Hagea” și pentru a sprijini producătorii locali, achiziționându-le minunatele produse.

Standurile pline cu legume proaspete, decorul magic de toamnă și scena pe care vor urca interpreți talentați de muzică populară: Alexandru Bărăștean, Roxana Bărăștean, Marius Moga, Camelia Ilea, Darius Tricu (saxofon), Robert Doboș (orgă), Ana Berindei și Teodora Hațegan vor construi povestea unei zile dedicate recunoașterii și aprecierii vrednicilor noștri producători locali.

Haideți să ne bucurăm împreună de o Zi a Recoltei îmbelșugată la au transmis reprezentanții administrației locale.

