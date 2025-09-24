27 septembrie 2025 | Ziua Recoltei la Aiud: Standuri cu legume de la producătorii locali și muzică populară, într-un decor magic de toamnă
27 septembrie 2025 | Ziua Recoltei la Aiud: Standuri cu legume de la producătorii locali și muzică populară, într-un decor magic de toamnă
Ziua Recoltei la Aiud are loc anul acesta sâmbătă, 27 septembrie 2025, în Piața Agroalimentară ”Dr. Constantin Hagea” din municipiu.
Vizitatorii vor putea achiziționa de la standurile amenajate în piață produse de la producătorii locali, se vor putea bucura de decorul de toamnă, dar și asculta interpreții favoriți care vor urca pe scena evenimentului.
Sâmbătă, 27 septembrie 2025, vă invităm să sărbătorim împreună eforturile de peste an ale producătorilor agricoli din municipiul Aiud și din localitățile învecinate.
Ne vedem de la prima oră pentru a vizita standurile din Piața Agroalimentară ”Dr. Constantin Hagea” și pentru a sprijini producătorii locali, achiziționându-le minunatele produse.
Standurile pline cu legume proaspete, decorul magic de toamnă și scena pe care vor urca interpreți talentați de muzică populară: Alexandru Bărăștean, Roxana Bărăștean, Marius Moga, Camelia Ilea, Darius Tricu (saxofon), Robert Doboș (orgă), Ana Berindei și Teodora Hațegan vor construi povestea unei zile dedicate recunoașterii și aprecierii vrednicilor noștri producători locali.
Haideți să ne bucurăm împreună de o Zi a Recoltei îmbelșugată la au transmis reprezentanții administrației locale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
25-26 septembrie | Conferință internațională cu prilejul a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Alba Iulia
Conferință internațională cu prilejul a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Alba Iulia Conferința internațională (Re)Searching Communism: 80 Years since the End of the Second World War va avea loc în Alba Iulia, în perioada 25-26 septembrie 2025. Cercetători din Germania, Suedia, Serbia, Polonia, Slovacia, Ungaria, Grecia, Turcia, Muntenegru, […]
FOTO | Peste 300 de elevi din Teiuș au participat la activități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, organizate de polițiștii din Alba
Peste 300 de elevi, din Teiuș, au participat la activități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile organizate de polițiștii din Alba. Discuțiile au vizat și consumul de droguri sau tutun. Activități informativ-preventive cu scopul de prevenire și combatere a delincvenţei juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor au avut loc, ieri, 23 septembrie, în […]
SCANDAL la Teiuș: Femeie agresată de soțul ei de 41 de ani. Poliția a emis ordin de protecție provizoriu
SCANDAL la Teiuș: Bărbat de 41 de ani agresiv plasat sub ordin de protecție după conflict la domiciliu O femeie de 39 de ani din Teiuș a fost agresată fizic de soțul ei, în vârstă de 41 de ani, pe fondul consumului de alcool, în locuința lor. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tichete de energie 2025 | Ultima săptămână să ceri ajutorul de la stat pentru factura la energie. Banii pot fi folosiți și pentru curentul din iulie și august
Aceasta este ultima săptămână pentru ajutorul la facturile de energie. Care este data limită de depunere a cererilor Românii cu...
Urșii care intră în sate ar putea fi împușcați. Ce spune Ministerul Mediului
Urșii care intră în sate ar putea fi împușcați. Ce spune Ministerul Mediului Ministerul Mediului a pus în transparență un...
Știrea Zilei
Nicolae Drăgoi, recidivistul care a VIOLAT o recepționeră în Alba Iulia, ARESTAT preventiv: Bărbatul avea asupra lui un briceag cu care și-a amenințat victima
Nicolae Drăgoi, recidivistul care a VIOLAT o recepționeră în Alba Iulia, ARESTAT preventiv: Bărbatul avea asupra lui un briceag cu...
Minor de 17 ani, dus la audieri pentru mesajele de amenințare către școli. Ce spune SRI
Minor de 17 ani, dus la audieri pentru mesajele de amenințare către școli. Ce spune SRI Un minor de 17...
Curier Județean
25-26 septembrie | Conferință internațională cu prilejul a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Alba Iulia
Conferință internațională cu prilejul a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Alba Iulia Conferința...
FOTO | Peste 300 de elevi din Teiuș au participat la activități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, organizate de polițiștii din Alba
Peste 300 de elevi, din Teiuș, au participat la activități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile organizate de polițiștii din...
Politică Administrație
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
Opinii Comentarii
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului În...
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...