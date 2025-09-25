27 septembrie 2025 | Muzeul Național al Unirii Alba Iulia devine, pentru o seară, laboratorul științei, la Noaptea Cercetătorilor
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia devine, pentru o seară, laboratorul științei, la Noaptea Cercetătorilor 2025
Sâmbătă, 27 septembrie 2025, între orele 17.00 și 22.00, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, alături de strada Muzeului, Sala Unirii și Museikon Alba Iulia, se transformă în spații interactive unde publicul de toate vârstele este invitat să descopere știința așa cum nu a mai făcut-o până acum.
Vizitatorii vor putea participa la peste 20 de ateliere, demonstrații live, experimente științifice și prezentări captivante, toate menite să arate cum cercetarea schimbă și îmbunătățește viața noastră de zi cu zi.
„Atmosfera va fi una prietenoasă și relaxantă, iar Muzeul Național al Unirii va fi centrul acestei „nopți a descoperirilor”, oferind publicului ocazia de a interacționa direct cu cercetători și specialiști din domenii variate.
Participanții sunt așteptați să exploreze lumea fascinantă a științei, iar seara se va încheia cu o tombolă cu premii.
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și face parte din inițiativa europeană Noaptea Cercetătorilor, menită să apropie publicul larg de universul cercetării și inovației”, se arată într-un comunicat de presă.
