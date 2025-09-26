27 septembrie – 19 octombrie | Invazie de jucării la Alba Mall! Tombolă, cadouri și surprize cu ocazia împlinirii a 18-a ani de la deschidere
Invazie de jucării la Alba Mall! Tombolă, cadouri și surprize cu ocazia împlinirii a 18-a ani de la deschidere
Începând cu data de 27 septembrie până pe 19 octombrie, zona de food court de la Alba Mall devine o zonă plină de jucării de colecție. Clienții care se află în zonă și care dețin un bon de minimum 50 lei vor primi în dar una dintre jucării.
Chiar dacă va ajunge în curând la vârsta majoratului, Alba Mall se ține de joc și voie bună. Începând de mâine, până pe 19 octombrie, zona de food court va deveni o BUBUială generală, sub invazia unor jucării de colecție. Dacă te afli în zonă și ai asupra ta un bon de minimum 50 lei, primești în dar una din jucăriile momentului, iar asta nu este tot.
În data de 27 noiembrie, va avea loc o tombolă aniversară, unde poți câștiga o sumedenie de premii surpriză.
Bucură-te de invazia jucăriilor, află mai multe despre ce cadouri și surprize te așteaptă, în fiecare weekend la Alba Mall, și sărbătorește majoratul mall-ului original din Alba Iulia, pe 27 noiembrie.
Disclaimer!
Figurinele de pluș se pot revendica de la punctul amenajat in food court, sâmbătă și duminică, între orele 16.00-20.00, până la data de 19.10.2025, în limita stocului disponibil.
Pentru o figurină se prezintă un bon fiscal de minimum 50 RON, cu cumpărături realizate în ziua respectivă, din food court Alba Mall – etaj1, atrium. Pentru bonuri cu valoare multiplu de 50 lei nu se oferă mai multe figurine. Exemplu – bon 57 RON – 1 figurină, bon 105 RON – 1 figurină. Nu se pot cumula mai multe bonuri de o valoare mai mică de 50 RON.
