27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Sebeș este convocat în şedinţă ordinară publică, joi, 27 noiembrie 2025, orele 14.00, care va avea loc în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Sebeș situată în Piața Primăriei, nr. 1.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării dreptului de proprietate asupra imobilelor teren, înscrise în C.F. nr. 86355 Sebeș și C.F. nr. 85797 Sebeș, în favoarea Municipiului Sebeș, domeniul privat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând ordinea de prioritate a solicitanților care au acces în anul 2025 la o locuință realizată prin Programul A.N.L.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeş, Judeţul Alba.

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Sebeș a dreptului de preemțiune referitor la intenția de cumpărare a imobilului cabinet stomatologic, situat administrativ în mun. Sebeș, str. Dorin Pavel, bl. 55, ap. 1, înscris în CF nr. 70007-C1-U62.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și RLU proiect nr. 24/2024 ,,Dezvoltare zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, comerț și servicii”- Sebeș, extravilan F.N., jud. Alba; Beneficiar Truță Ioan Emil și Truță Ileana

6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la vânzarea construcției (casă de locuit), proprietatea domnului FURDUI Bujor, edificată pe terenul în suprafață de 300 mp. situat administrativ în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Râului, nr. 35, înscris în C.F. nr.

86355 Sebeș, nr. topo 3273/43 deținut de acesta în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare.

7. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la vânzarea construcției (nivel parter cu placă turnată), proprietatea domnului BORCA Nicolae – Dobrin, edificată pe terenul în suprafață de 300 mp., situat administrativ în Municipiul Sebeș, localitatea

Petrești, înscris în C.F. nr. 72157 Sebeș, Nr. cadastral 72157, deținut de acesta în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare în vederea atribuirii prin închiriere a cinci locuințe de serviciu.

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației P.U.Z. și RLU proiect nr. 2/2025 ,,-Elaborare P.U.Z. parcelare teren și creare acces la parcelă pentru construire locuință familială”- Sebeș, extravilan F.N., jud. Alba; aprobată prin HCL 289/30.09.2025 Beneficiar Jejeran Stelian -Patrița.

10. Proiect de hotărâre privind actualizare documentației P.U.D, proiect nr. 44/2025 ,,- Construire locuință individuală, anexe gospodărești (garaj, magazie, filigorie) și împrejmuire ”Petrești, str. Crizantemelor, nr.26B, jud. Alba, aprobată prin HCL 290/2025 Beneficiar Fodor Adrian Traian și Fodor Iulia Cătălina

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință gratuită atribuit în baza Legii nr. 15/2003 doamnei Petru Eugenia – Felicia, asupra terenului în suprafață de 300 mp. înscris în C.F. nr. 76144 Sebeș, nr. cad. 76144, situat administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Lancrăm, str. Salciei, nr. 3, ca urmare a înstrăinării construcției și concesionarea acestuia noului dobânditor al construcției.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Capitolului VI din Anexa la HCL nr. 111/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidență și radierea vehiculelor de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș, care nu se supun înmatriculării și a Anexelor nr. 1 și nr. 3 din Regulament.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru ajustarea tarifelor distincte pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 2 Lot 2 Tărtăria cu nr. 223/12.12.2018.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare sub formă de premii elevilor și profesorilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Sebeș care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare în anul școlar 2024-2025.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de atribuire a unui număr de 5 (cinci) Autorizații taxi, privind organizarea și executarea serviciului public de transport în regim de taxi de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș.

16. Proiect de hotărâre privind însușirea rezultatului reevaluării activelor fixe aflate în patrimonial Municipiul Sebeș.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 429 mp. situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, str. Progresului, F.N., înscris în C.F. nr. 102126 Sebeș, cu nr. cad. 102126 și nr. inv. 81032270,

aflat în domeniul privat al Municipiului Sebeș.

18.Informarea nr.87743/18.11.2025 a Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș

