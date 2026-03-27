Actualitate

27-30 martie 2026 | COD GALBEN de vânt puternic și ploi abundente în Alba și alte zone din țară. La munte, ninsori, strat de zăpadă și viscol

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Târgul Grădinarului

Meteorologii ANM au emis vineri dimineața noi avertizări cod galben de vânt puternic și precipitații abundente, valabile în intervalul 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00. Vor fi intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte, la altitudini mari ninsori, strat de zăpadă și viscol.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, iar duminică (29 martie), în sud-est și pe alocuri în vest, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

Ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, la început în Carpații Meridionali, apoi și în restul zonelor montane va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și local de peste 40…60 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-vest și sud, vineri și sâmbătă pe arii restrânse vor fi descărcări electrice.

COD GALBEN 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00

În intervalul menționat în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei va ploua însemnat cantitativ. Vor fi mai ales averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice în după-amiaza și seara zilei de vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie).

La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40…50 cm și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 40…60 l/mp și pe alocuri de peste 70…80 l/mp.

COD GALBEN 27 martie, ora 10:00 – 27 martie, ora 22:00

În intervalul menționat, în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90…100 km/h.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ora de vară 2026 | În weekend, România dă ceasurile înainte cu o oră. De ce se schimbă ora

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

27 martie 2026

De

Ora de vară 2026 | În weekend, România dă ceasurile înainte cu o oră. De ce se schimbă ora România trece în weekend din nou la ora de vară, ceea ce înseamnă că ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Schimbarea afectează programul zilnic, dar și ritmul biologic. Ajustarea orei, aplicată în majoritatea țărilor […]

Citește mai mult

Actualitate

Se schimbă legea ANL: Cine va putea închiria de acum locuințele construite de stat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

27 martie 2026

De

Se schimbă legea ANL: Cine va putea închiria de acum locuințele construite de stat Persoanele care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în raza unităţii administrativ-teritoriale vor avea dreptul la obţinerea unei locuinţe construite prin programele ANL destinate închirierii, se arată într-un proiect de lege adoptat de Senatul României. Propunerea legislativă modifică şi completează […]

Citește mai mult

Actualitate

CONCEDIERI în primării. Ilie Bolojan: „Ar trebui să avem o reducere de aproximativ 13.000-14.000 de posturi ocupate efectiv"

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

27 martie 2026

De

CONCEDIERI în primării. Ilie Bolojan: „Ar trebui să avem o reducere de aproximativ 13.000-14.000 de posturi ocupate efectiv” Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, 26 martie 2026 că, în luna aprilie 2026, fiecare primărie din România care are un număr de angajaţi peste noua limită stabilită va trebui să facă o reducere de personal. „În […]

Citește mai mult