27 – 28 decembrie 2025 | COD GALBEN în Alba și alte județe din țară: Vânt puternic, zăpadă și viscol la munte. Alertă de vreme rea
COD GALBEN în Alba și alte județe din țară: Vânt puternic, zăpadă și viscol la munte. Alertă de vreme rea
Meteorologii ANM au emis o avertizare de vremea rea pentru mai multe județe din țară, printre care și Alba Iulia, în special zona de munte.
Interval de valabilitate a codului galbene este: 27 decembrie, ora 16 – 28 decembrie, ora 02.
Fenomenele vizate sunt intensificări ale vântului, la munte zăpadă viscolită.
Vântul va avea intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vântul va prezenta intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90…110 km/h, viscolind zăpada depusă, au explicat meteorologii ANM.
