26 septembrie 2025 | Noaptea Cercetătorilor Europeni la UAB: Ateliere interactive organizate de Departamentul de Istorie, Arheologie și Patrimoniu

Noaptea Cercetătorilor Europeni la UAB: Ateliere interactive organizate de Departamentul de Istorie, Arheologie și Patrimoniu

Departamentul de Istorie, Arheologie și Patrimoniu al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vă invită să explorați, vineri, 26 septembrie 2025, între orele 17.00 și 20.00, un univers captivant de descoperiri științifice și recreări istorice, într-o serie de ateliere interactive și fascinante.

Asta în cadrul evenimentului „Noaptea Cercetătorilor Europeni la UAB”.

Organizatorii au pregătit activități care le vor trezi celor prezenți curiozitatea și le vor dezvălui tainele trecutului.

*Ghidaje Științifice în Spațiul Expozițional

Explorează bogata moștenire arheologică prin ghidaje atent organizate de experți, care îți vor oferi o perspectivă detaliată asupra celor mai interesante artefacte și descoperiri din trecutul îndepărtat.

*Atelier de Modelaj Ceramică

Îmbină creativitatea cu tradiția! În acest atelier vei învăța să modelezi ceramica, folosind tehnici străvechi, și vei putea crea propriile vase inspirate din cultura antică.

*Atelier de Pictură pe Ceramică

Dezvoltă-ți abilitățile artistice decorând vase de ceramică după modele autentice inspirate din artefactele descoperite de arheologi. Fiecare piesă va purta amprenta ta unică!

*Atelier de Pictură – Scene din Arheologie

Descoperă magia de a recrea scene din viața cotidiană a civilizațiilor antice. Acest atelier îți oferă șansa de a ilustra momente istorice și de a aduce la viață povești din trecutul îndepărtat.

*Atelier de Reenactment – Activități Specifice Epocii Dacice

Reînvie epoca dacică! Participă la demonstrații interactive și află cum trăiau, luptau și își meșteșugeau obiectele strămoșii noștri. Vei avea ocazia să trăiești istoria pe pielea ta.

„Aceste ateliere organizate de Departamentul de Istorie, Arheologie și Patrimoniu te vor introduce într-o lume unde istoria și știința se împletesc, oferindu-ți o experiență unică și memorabilă. Nu rata ocazia să participi la Noaptea Cercetătorilor 2025 și să descoperi cum trecutul prinde viață prin ochii cercetătorilor și pasionaților de istorie!”, au transmis organizatorii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI