26 octombrie 2025 | Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani din Alba care s-a înecat într-un râu din SUA, condus pe ultimul drum

Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani din Alba care s-a înecat într-un râu din SUA, condus pe ultimul drum

Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani din Aiud care s-a înecat într-un râu din SUA, va fi condus pe ultimul drum, duminică, 26 octombrie 2025.

Ceremonia de înmormântare va avea loc de la ora 14.00 la Capelă Ortodoxă din Aiud.

Tragedia s-a produs în luna septembrie 2025.

Ciprian Scrobotă, student în Cluj, se afla în Statele Unite ale Americii, unde muncea pe perioada vacanței, alături de alți colegi, prin intermediul programului „Work and Travel”.

Acesta și-a pierdut viața chiar înainte de a se întoarce în România.

În ultima seară de dinaintea plecării, Ciprian Scrobotă și colegii săi au luat masa împreună și au continuat discuția pe terasa unui restaurant situat pe malul râului Wisconsin. Neatent, Ciprian s-a lăsat pe spate și a căzut în gol de la înălțime. S-a lovit cu capul de pietre, iar ulterior a ajuns în râu și s-a înecat.

Ciprian Scrobotă a lucrat la The District, în Wisconsin Dells, unde a avut loc tragedia.

Ciprian Scrobotă a jucat și fotbal. A fost și junior al Academiei CFR Cluj, în ultima perioadă activând în Liga 4 din Alba, la Viitorul Vama Seacă.

Familia lui Ciprian Scrobotă a făcut eforturi mari pentru repatrierea trupului neînsuflețit al acestuia.

