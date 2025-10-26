26 octombrie 2025 | Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani din Alba care s-a înecat într-un râu din SUA, condus pe ultimul drum
Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani din Alba care s-a înecat într-un râu din SUA, condus pe ultimul drum
Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani din Aiud care s-a înecat într-un râu din SUA, va fi condus pe ultimul drum, duminică, 26 octombrie 2025.
Ceremonia de înmormântare va avea loc de la ora 14.00 la Capelă Ortodoxă din Aiud.
Citește și: Filmul unei TRAGEDII: Cum a murit Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani, din Aiud. A căzut de pe terasa unui restaurant și s-a înecat în râu Wisconsin, din SUA. Momente de reculegere înaintea meciurilor din weekend
Tragedia s-a produs în luna septembrie 2025.
Ciprian Scrobotă, student în Cluj, se afla în Statele Unite ale Americii, unde muncea pe perioada vacanței, alături de alți colegi, prin intermediul programului „Work and Travel”.
Acesta și-a pierdut viața chiar înainte de a se întoarce în România.
În ultima seară de dinaintea plecării, Ciprian Scrobotă și colegii săi au luat masa împreună și au continuat discuția pe terasa unui restaurant situat pe malul râului Wisconsin. Neatent, Ciprian s-a lăsat pe spate și a căzut în gol de la înălțime. S-a lovit cu capul de pietre, iar ulterior a ajuns în râu și s-a înecat.
Ciprian Scrobotă a lucrat la The District, în Wisconsin Dells, unde a avut loc tragedia.
Ciprian Scrobotă a jucat și fotbal. A fost și junior al Academiei CFR Cluj, în ultima perioadă activând în Liga 4 din Alba, la Viitorul Vama Seacă.
Familia lui Ciprian Scrobotă a făcut eforturi mari pentru repatrierea trupului neînsuflețit al acestuia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 26 octombrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
FOTO | TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Două persoane au decedat după au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă
TRAGEDIE în Munții Făgăraș: Două persoane au decedat după au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă Trei persoane au alunecat, sâmbătă, 25 octombrie 2025, de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului, în Munții Făgăraș, a anunțat Salvamont România. Una dintre acestea a reușit să se oprească, însă celelalte două au […]
VIDEO | Un spital din Alba, închis de Guvern, va fi redeschis de un primar: Unitatea, cu 20 de paturi, dotată și cu un computer tomograf, va fi secție externă de boli cronice a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
Un spital din Alba, închis de Guvern, va fi redeschis de un primar: Unitatea, cu 20 de paturi, dotată și cu un computer tomograf, va fi secție externă de boli cronice a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia Reabilitarea și modernizarea clădirii spitalului din Zlatna este aproape finalizată, a anunțat primarul Silviu Ponoran. Potrivit edilului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Program de liniște, OBLIGATORIU și pentru vecinii „gălăgioși” care stau la curte: Amenzi de 6.000 de lei pentru cei care nu respectă legea
Program de liniște, OBLIGATORIU și pentru vecinii „gălăgioși” care stau la curte: Amenzi de 6.000 de lei pentru cei care...
FOTO | Nepotism nu doar în administrația din România, ci și în sistemul solar. Astronomul Adrian Șonka: „Însuși sistemul solar a căzut pradă acestui obicei neplăcut”
Nepotism nu doar în administrația din România, ci și în sistemul solar Nepotismul este un fenomen manifest nu doar în...
Știrea Zilei
26 octombrie 2025 | Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani din Alba care s-a înecat într-un râu din SUA, condus pe ultimul drum
Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani din Alba care s-a înecat într-un râu din SUA, condus pe ultimul drum...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
Peste 11 milioane de euro pentru noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice de la Partoș: Indicatorii tehnico-economici ai investiției, la aprobare în Consiliul Local
Peste 11 milioane de euro pentru noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice de la Partoș Pe ordinea de zi...
FOTO | Carina-Gabriela Popa, elevă a Liceului Sportiv din Alba Iulia, în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere
Carina-Gabriela Popa, elevă a Liceului Sportiv din Alba Iulia, în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere Carina-Gabriela...
Politică Administrație
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Opinii Comentarii
Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: De astăzi, căldura intră în pământ și frigul își arată colții. Ce este interzis să faci pe 26 octombrie
Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: De astăzi, căldura intră în pământ și frigul își arată colții. Ce este interzis să...
26 octombrie: 163 de ani de la nașterea Episcopului Greco – Catolic Demetriu Radu, una dintre cele mai importante figuri ale Marii Uniri din 1918
26 octombrie: 163 de ani de la nașterea Episcopului Greco – Catolic Demetriu Radu, una dintre cele mai importante figuri...