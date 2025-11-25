26 noiembrie 2025 | Șase localități din județul Alba rămân miercuri fără gaz: Lucrări la sistemul de distribuție. Recomandări pentru consumatori
26 noiembrie 2025 | Șase localități din județul Alba rămân miercuri fără gaz: Lucrări la sistemul de distribuție. Recomandări pentru consumatori
Șase localități din județul Alba rămân miercuri, 26 noiembrie 2025, fără gaz, din cauza unor lucrări la sistemul de distribuție.
Compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz miercuri, 26 noiembrie, în intervalul orar 09:00-14:00, pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, în localitățile Vințu de Jos (străzile Mihai Eminescu, Piața Iuliu Maniu, Preot N. Maniu, Poștei, Jeleri, Vârtop, Macului, Zorilor, Parcului, Mureșului), Valea Vințului (integral), Vurpăr (integral), Valea Goblii (integral), Câmpu Goblii (integral) și Mereteu (integral).
Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.
În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).
Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
30 noiembrie | Inaugurarea Casei memoriale Camil Velican – un nou reper cultural și istoric redat comunității, la Alba Iulia
Inaugurarea Casei memoriale Camil Velican – un nou reper cultural și istoric redat comunității, la Alba Iulia Primăria Municipiului Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor anunță inaugurarea Casei memoriale „Camil Velican”, un proiect cultural dedicat recuperării memoriei unuia dintre cei mai importanți oameni ai orașului și ai istoriei românești moderne. Evenimentul va avea loc […]
FOTO | 13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la Alba Iulia pentru parada militară
13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la Alba Iulia pentru parada militară A rămas mai puțin de o săptămână până la Ziua Națională a României, 1 Decembrie, iar elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia se pregătesc intens pentru ceremoniile […]
30 noiembrie 2025 | La Aiud se inaugurează primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental. Ceremonie specială dedicată eroilor români și victimelor comunismului
La Aiud se inaugurează primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental. Ceremonie specială dedicată eroilor români și victimelor comunismului Comunitatea din Aiud se pregătește pentru un moment cu puternică încărcătură istorică și emoțională, programat duminică, 30 noiembrie 2025. În centrul municipiului va fi inaugurat primul steag tricolor arborat pe un catarg monumental, un simbol […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CCR validează plafonul de 30% la retragerile din Pilonul II. Legea cade însă din cauza unei discriminări
CCR validează plafonul de 30% la retragerile din Pilonul II. Legea cade însă din cauza unei discriminări Curtea Constituţională a...
Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție
Șoferii români pot cere un preț mai mic pentru RCA, dar doar cu o condiție Noile tarife de referință publicate...
Știrea Zilei
Adio haos în trafic! Studiul care propune reorganizarea transportului în Alba Iulia: ,,Sistemul actual este ineficient”. Care sunt soluțiile
Adio haos în trafic! Studiul care propune reorganizarea transportului în Alba Iulia: ,,Sistemul actual este ineficient”. Care sunt soluțiile propuse...
Adolescent de 17 ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a sechestrat iubita: Tânărul a bătut-o și amenințat-o în locuința din Alba Iulia
Adolescent de 17 ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a sechestrat iubita: Tânărul a bătut-o și amenințat-o în locuința din...
Curier Județean
30 noiembrie | Inaugurarea Casei memoriale Camil Velican – un nou reper cultural și istoric redat comunității, la Alba Iulia
Inaugurarea Casei memoriale Camil Velican – un nou reper cultural și istoric redat comunității, la Alba Iulia Primăria Municipiului Alba...
FOTO | 13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la Alba Iulia pentru parada militară
13 elevi de a Colegiul Militar din Alba Iulia, antrenamente pentru Ziua Națională a României, la București. Pregătiri și la...
Politică Administrație
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...
Opinii Comentarii
Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri
Pe 25 noiembrie, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Tradiții și obiceiuri Sfânta Muceniță Ecaterina a trăit în timpul...
24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918
„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...