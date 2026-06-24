26 iunie 2026 | Ziua drapelului național al României, marcată la Alba Iulia. Sfințirea drapelului, alocuțiune și rugăciune de binecuvântare, în Piața Tricolorului

Ziua drapelului național al României, marcată la Alba Iulia. Sfințirea drapelului, alocuțiune și rugăciune de binecuvântare, în Piața Tricolorului

Ziua Drapelului va fi sărbătorită vineri, 26 iunie 2026, în Piața Tricolorului din Alba Iulia, cu începere de la ora 10.00, potrivit unui comunicat de presă trimis miercuri, de Instituția Prefectului Alba.

Programul activităţilor:

09.45 – 09.55 – Sfințirea Drapelului în Catedrala Reîntregirii;

09.55 – 10.00 – Deplasarea oficialităților în Piața Tricolorului;

10.00 – 10.05 – Prezentarea onorului, salutul Drapelului de Luptă și ocuparea locului în dispozitiv;

10.05 – 10.10 – Alocuțiune referitoare la sărbătorirea Zilei Drapelului Național al României;

10.10 – 10.15 – Primirea Drapelului Național al României ce urmează a fi înălțat pe catarg;

10.15 – 10.20 – Rugăciune de binecuvântare a Drapelului Național și sărutarea acestuia de către oficialitățile prezente la ceremonie (Instituția Prefectului – Județul Alba, Consiliul Județean Alba, Primăria municipiului Alba Iulia, Garnizoana Alba Iulia);

10.20 – 10.25 – Înălțarea Drapelului pe catarg pe acordurile Imnului Național al României.

La eveniment sunt așteptați să participe reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba;, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba, Cercul Militar Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia, Asociația ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia, Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României, Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, Servicii și instituții publice din județul Alba, partide politice și reprezentanți mass-media.

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