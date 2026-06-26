26 iunie 2026 | Începe Festivalul Cetăților Dacice: Instalarea taberei antice pe Valea Bucerzii și paradă cu torțe. PROGRAM DETALIAT
Începe Festivalul Cetăților Dacice 2026: Instalarea taberei antice pe Valea Bucerzii și paradă cu torțe. PROGRAM DETALIAT
Astăzi, vineri, 26 iunie 2026, începe Festivalul Cetățllor Dacice.
Ediția din acest an se concentrează în apropiere de Piatra Craivii.
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Vineri, 26 iunie 2026, între orele 14.00 și 18.00 este programată instalarea taberei antice pe Valea Bucerzii, la ieșirea din Bucerdea Vinoasă, unde se vor desfășura o serie de activităţi demonstrative care surprind reconstituiri ale vieţii militare şi a atelierelor meşteşugăreşti, precum şi ritualuri şi muzică în jurul focului, la lăsatul întunericului.
De la ora 20.30 sunt prevăzute primele momente foarte spectaculoase, reunite sub denumirea „Invitație la drumeție pe cărările dacilor. Lumini și armonii”:
*Paradă cu torțe: 120 de reenactori prezenți;
*Animație și cântece de tabără
(Daniel Avram și Școala de Folk).
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