Update foto | Incendiu în comuna Scărișoara: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni cu două autospeciale

Incendiu în comuna Scărișoara: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni cu două autospeciale

Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă, miercuri, 26 august 2026, din comuna Scărișoara.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în com. Scărișoara.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o casă.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

Update ISU Alba

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 80mp.

La momentul de față incendiul este localizat, se lucrează pentru stingerea in totalitate a incendiului.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal