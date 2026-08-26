Curier Județean

Tânăr cu simptome de traumatism cranio-cerebral, după ce ar fi căzut în zona Peștera Liliecilor din Cheile Ampoiței. A fost evaluat de un echipaj de ambulanță

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Tânăr cu simptome de traumatism cranio-cerebral, după ce ar fi căzut în zona Peștera Liliecilor din Cheile Ampoiței. A fost evaluat de un echipaj de ambulanță

Salvamontiștii din Alba au primit un apel, pe data de 24 august 2026, în legătură cu un tânăr care prezenta simptome specifice unui traumatism cranio-cerebral (TCC), după ce ar fi căzut în zona Peștera Liliecilor de la Cheile Ampoiței. 

Totuși, deoarece tânărul se afla pe un drum comunal, pentru evaluarea medicală a acestuia a intervenit un echipaj de ambulanță. 

,,A fost un apel din Cheile Ampoiței pentru un tânăr care, după ce a coborât de la Peștera Liliecilor (unde se pare că ar fi căzut), a prezentat simptome specifice TCC, dar, fiind deja pe drumul comunal, a intervenit echipaj de ambulanță.”, a explicat Salvamont Alba pentru ziarulunirea.ro.

Un traumatism cranio-cerebral (TCC) poate schimba viața într-o fracțiune de secundă. Fie că apare în urma unei căderi, a unui accident rutier, a unei lovituri la cap sau în timpul activităților sportive, acest tip de leziune afectează nu doar creierul, ci întreaga funcționare a organismului. Simptomele pot varia în funcție de gravitatea și localizarea leziunii și pot apărea imediat sau în zilele și săptămânile următoare, potrivit arcadiarecuperare.ro.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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