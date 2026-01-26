26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de precipitații abundente în Alba și alte județe din țară. Cod portocaliu de ninsori și viscol în alte zone

Meteorologii ANM au emis luni dimineața noi avertizări cod galben și portocaliu de vreme rea în Alba și alte zone din țară, valabile în intervalul 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00.

COD GALBEN 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00

În intervalul menționat, vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei și a Munteniei și mixte în zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 30…40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Temporar vor fi precipitații în general slabe cantitativ și în restul teritoriului, sub formă de ploaie, iar în zona montană, mixte. Pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h.

COD PORTOCALIU 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00

În intervalul menționat, în zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula cantități de apă de 60…80 l/mp.

La altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30…40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 m.

