25-31 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2: S-au înregistrat 9 decese
Un număr de 3.982 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 25 – 31 august 2025, în creștere cu 3,4% față de săptămâna precedentă.
Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, un număr de 893 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.
Au fost raportate nouă decese la persoane infectate cu COVID-19 (două persoane de sex masculin și șapte de sex feminin, toate prezentând comorbidități asociate).
În aceeași perioadă au fost efectuate 382 de teste RT-PCR și 27.318 teste rapide antigenice, cu 120,3% mai multe decât în săptămâna anterioară.
Rata pozitivității a fost de 14,4%, în creștere cu 16,2% față de săptămâna anterioară.
