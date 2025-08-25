25-27 august 2025 | Campionat de fotbal în sală al preoților catolici, la Geoagiu-Băi: Participă și echipele Diecezei romano-catolice Alba Iulia și Eparhiei greco-catolice Blaj

Campionat de fotbal în sală al preoților catolici: Participă și echipe din Alba

În perioada 25–27 august 2025, la Geoagiu Băi (județul Hunedoara), se desfășoară Campionatul Național de Fotbal în sală (futsal) pentru preoții catolici din România – „Calix Sacerdotum”, ajuns la ediția a IX-a.

La competiție iau parte și echipe ale preoților catolici din județul Alba.

Competiția este organizată anual de Asociația Clubul Sportiv Român (CSR), dorind să aducă sportul în atenția persoanelor consacrate ca instrument de dezvoltare umană și socială. Prin acest eveniment se dorește conștientizarea importanței practicării sportului în rândul preoților, tinerilor și copiilor din diecezele și eparhiile catolice, dar mai ales integrarea sa în viața parohială și în activitățile pastorale.

La ediția din acest an participă 10 echipe de preoți din:

*Eparhiile Greco-Catolice de Lugoj, Cluj-Gherla, Blaj, Oradea și Maramureș.

*Diecezele Romano-Catolice de București, Iași, Timișoara, Satu Mare și Alba Iulia.

Program:

*Luni, 25 august

Ora 19.00 – Cină și deschiderea oficială a competiției.

Ședință tehnică și tragerea la sorți a echipelor.

*Marți, 26 august

Ora 07.00 – Mic dejun.

Ora 08.30 – Sfânta Liturghie în rit latin la parohia greco-catolică „Sf. Ilie Tesviteanul”, Orăștie.

Ora 09.30 – Deplasarea spre Sala de Sport. Lovitura de deschidere și începutul meciurilor din grupe.

Ora 14.30 – Prânzul la hotel, urmat de program liber.

Ora 19.30 – Cină festivă și program folcloric.

*Miercuri, 27 august

Ora 07.00 – Mic dejun.

Ora 08.30 – Sfânta Liturghie Arhierească celebrată de PS Ioan.

Ora 09.30 – Semifinale, finale și celelalte meciuri.

Ora 14.00 – Prânz la hotel, urmat de premierea câștigătorilor și a tuturor participanților de către Preasfințitul Ioan.

