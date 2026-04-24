FOTO | Albaiulianul Radu Scrob, delegat în premieră în Liga 2 de fotbal
Albaiulianul Radu Scrob, delegat în premieră în Liga 2 de fotbal
Arbitrul albaiulian Radu Scrob a fost delegat în premieră la un meci din Liga 2 de fotbal.
Este vorba de partida Ceahlăul Piatra Neamț – CS Dinamo București, programată sâmbătă, 25 aprilie 2026, de la ora 11.00, la care Radu Scrob va fi arbitru de rezervă (al patrulea oficial).
Aritru de centru a fost delegat zlătneanul Darius Iviniș.
Acesta conduce meciuri de Liga 2 din toamna anului 2024. Pe 3 noiembrie 2024 acesta a arbitrat partida CSM Alexandria – CS Tunari (1-1), de atunci fiind delegat constant la partide din al doilea eșalon competițional.
De asemenea, zlătneanul Daniel Nistor va fi arbitru asistent 2.
foto: Radu Scrob / Facebook
