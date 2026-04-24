FOTO | Albaiulianul Radu Scrob, delegat în premieră în Liga 2 de fotbal

Albaiulianul Radu Scrob, delegat în premieră în Liga 2 de fotbal

Arbitrul albaiulian Radu Scrob a fost delegat în premieră la un meci din Liga 2 de fotbal.

Este vorba de partida Ceahlăul Piatra Neamț – CS Dinamo București, programată sâmbătă, 25 aprilie 2026, de la ora 11.00, la care Radu Scrob va fi arbitru de rezervă (al patrulea oficial).

Aritru de centru a fost delegat zlătneanul Darius Iviniș.

Acesta conduce meciuri de Liga 2 din toamna anului 2024. Pe 3 noiembrie 2024 acesta a arbitrat partida CSM Alexandria – CS Tunari (1-1), de atunci fiind delegat constant la partide din al doilea eșalon competițional.

De asemenea, zlătneanul Daniel Nistor va fi arbitru asistent 2.

foto: Radu Scrob / Facebook

