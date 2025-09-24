24-26 septembrie 2025 | RĂCIRE accentuată a vremii în România: Anunțul meteorologilor

RĂCIRE accentuată a vremii în România: Anunțul meteorologilor

Vremea în România intră într-un proces de răcire accentuată, a anunțat, miercuri, 24 septembrie 2025, Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii au emis de altfel o informare cu privire la răcirea vremii în toată țara, în vigoare în intervalul miercuri, 24 septembrie 2025, ora 10.00 – vineri, 26 septembrie 2025, ora 21.00.

Potrivit ANM, vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie 2025) în nordul și centrul Moldovei.

Apoi procesul de răcire a avremii se va manifesta și în celelalte regiuni.

Vor fi emperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie 2025 temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

