23 septembrie 2025 | AVARIE MAJORĂ pe Drumul Vechi al Pianului: Furnizarea apei întreruptă temporar pe tronsonul Sebeș-Pianu

AVARIE MAJORĂ pe Drumul Vechi al Pianului: Furnizarea apei întreruptă temporar pe tronsonul Sebeș-Pianu

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat, marți, 23 septembrie 2025, în jurul orei 13.30, consumatorii că, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție de pe Drumul Vechi al Pianului, se întrerupe furnizarea apei potabile pe tronsonul Sebeș – Pianu.

„Echipa de intervenție este prezentă la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil.

Estimare reluare alimentare cu apă: ora 18.00.

La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm sa fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au precizat reprezentanții companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

