23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare: Investiție de peste 11 milioane de lei

Noul UPU-SMURD Alba Iulia, extins și modernizat, va fi inaugurat oficial sâmbătă, 23 august 2025.

La evenimentul programat de la ora 11.00 este așteptat să participe și Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat în cadrul unui interviu pentru ziarulunirea.ro Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

Ar putea fi prezent chiar și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat Marius Hațegan.

Investiţia a însumat peste 11,1 milioane lei, din care doar în jur de 700.000 de lei reprezintă contribuţia din bugetul judeţului Alba, majoritatea fiind bani europeni.

Proiectul „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” a fost implementat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare nr. 4166 din 8 mai 2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar, și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba.

