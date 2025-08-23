23 august 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
Polițiștii rutieri acționează astăzi, 23 august 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
„Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!”, este îndemnul polițiștilor rutieri.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | START SPECTACULOS la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură. Concurs înscris în calendarul Federației Române de Ciclism
Start spectaculos la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură Alba Carolina Bike Race 2025 se desfășoară sâmbătă, 23 august 2025, la Alba Iulia, primul start fiind dat la ora 9.30. Peste 450 de concurenți participă la competiția de anvergură, parcurgând o distanță totală cumulată a traseelor de aproximativ 100 […]
23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 23-24 august 2025. Citește și: Lista actualizată a medicamentelor uzuale, care dau pozitiv la aparatul Drug Test. Care sunt acestea Șoferii sunt îndemnați să circule […]
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race și Drag de Întregalde. Recomandări pentru populație
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race și Drag de Întregalde Jandarmii din Alba vor asigura măsuri de ordine și siguranță publică și în acest sfârșit de săptămână la evenimentele desfășurate pe raza județului. La sfârșitul acestei săptămâni, jandarmii din cadrul Inspectoratului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu muncești toată ziua, iar statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din el câți bani vrea, când vrea”
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu ești cel care muncește toată ziua, iar statul este...
VIDEO | Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”
Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”...
Știrea Zilei
Persoană căzută cu motocicleta într-o râpă pe Transalpina, la Obârșia Lotrului: Intervin salvatori din Alba. A fost solicitat și elicopterul SMURD
Persoană căzută cu motocicleta într-o râpă pe Transalpina, la Obârșia Lotrului: Intervin salvatori din Alba Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului...
VIDEO | Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor”
Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor” Secretarul...
Curier Județean
23 august 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri acționează astăzi, 23 august...
VIDEO | START SPECTACULOS la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură. Concurs înscris în calendarul Federației Române de Ciclism
Start spectaculos la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură Alba Carolina Bike Race 2025...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...