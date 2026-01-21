23-25 ianuarie 2026 | Expoziție de porumbei voiajori, de ornament, păsări și animale de companie. Vor participa peste 80 de crescători

Expoziție de porumbei voiajori, de ornament, păsări și animale de companie. Vor participa peste 80 de crescători

Primăria Municipiului Sebeş, în parteneriat cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” şi cu Asociaţia crescătorilor „Mühlbach 2008″ organizează, în perioada 23-25 ianuarie 2026, o nouă ediţie a Expoziţiei de porumbei voiajori, de ornament, păsări şi animale de companie.

Deschiderea acestei expoziţii va avea loc vineri, 23 ianuarie, la ora 12.00, locaţia fiind sala „Flamura” a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș.

Evenimentul se va încheia duminică, 25 ianuarie, la ora 13.00.

Orarul expoziţiei este următorul:

Vineri: ora 12.00 – ora 18.00

Sâmbătă: ora 8.00 – ora 18.00

Duminică: ora 8.00 – ora 13.00

Intrarea este liberă.

Vor participa peste 80 de crescători.

