23-24 octombrie 2025 | COD GALBEN de intensificări ale vântului în Alba și alte județe: Rafale de până la 120 km/h la altitudini mari

COD GALBEN de intensificări ale vântului în Alba și alte județe: Rafale de până la 120 km/h la altitudini mari
Urmează zile vântoase în Alba și alte județe. Administrația Națională de Meteorogie a emis două atenționări meteo Cod galben de intensificări ale vântului.
Prima va fi în vigoare de joi, 23 octombrie 2025, ora 21.00, până vineri, 24 octombrie 2025, ora 10.00, vizând și zonele montane din județul Alba.
Conform ANM, în Banat și Crișana vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…110 km/h.
A doua atenționare meteo va fi în vigoare vineri, 24 octombrie 2025, între orele 10.00 și 21.00, vizând întreg județul Alba.
Potrivit meteorologilor, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h.
În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.
Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40…50 km/h.
