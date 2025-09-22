22 septembrie – 3 octombrie 2025 | Lucrări de modernizare pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: Restricții de trafic anunțate de Primărie

Trafic restricționat pe strada Emil Racoviță. Primăria anunță lucrările de asfaltare

Primăria municipiului Alba Iulia a transmis un anunț important pentru locuitorii din cartierul Emil Racoviță, legat de lucrările care pregătesc asfaltarea străzii principale din zonă.

Potrivit anunțului, începând de luni, 22 septembrie, de la ora 14.00, circulația vehiculelor pe strada Emil Racoviță va fi restricționată pe sectorul marcat cu roșu pe harta anexată.

Măsura va rămâne în vigoare până la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact până în 26 septembrie. În tot acest timp, accesul locatarilor către blocurile din cartier se va face prin strada Republicii, singura rută disponibilă pentru traficul auto.

Autoritățile mai precizează că lucrările nu se opresc aici. În perioada 29 septembrie -3 octombrie, restricțiile se vor muta pe un alt tronson al străzii Emil Racoviță, de această dată cel marcat cu albastru pe hartă.

Pentru a se putea ajunge la blocurile din zonă, șoferii vor fi direcționați dinspre strada Petre Ispirescu, pe ruta semnalizată cu galben.

În plus, în intervalul menționat, legătura auto dintre blocuri va fi reglementată prin indicatoare rutiere, astfel încât accesul să fie cât mai clar și sigur.

Reprezentanții Primăriei au precizat că lucrările pot provoca un disconfort temporar pentru șoferi și locatari, dar sunt necesare pentru modernizarea carosabilului.

„Ne cerem scuze locuitorilor pentru disconfortul cauzat de aceste lucrări de modernizare a carosabilului, absolut necesare în zonă”, au transmis oficialii.

