22 octombrie 2025 | Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, prezent la București la marele spectacol folcloric „Autentic Românesc”

Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj, prezent la București la marele spectacol folcloric „Autentic Românesc”

Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj va fi prezent la București la marele spectacol folcloric „Autentic Românesc – Din inimi de români”.

Evenimentul este programat la Sala Palatului din Capitală, miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 19.30.

„Vom fi la Sala Palatului din București, în cadrul spectacolului de înaltă ținută „Autentic Românesc”, organizat de Lavinia Goste și Marius Zorilă, în data de 22 octombrie.

Suntem profund recunoscători pentru invitație și mulțumim Bunului Dumnezeu că un ansamblu de copii ca noi are șansa de a fi parte dintr-un eveniment de o asemenea amploare.

Mulțumim din suflet tuturor celor care ne susțin și cred în noi! Fără voi, nimic nu ar fi posibil”, a transmis coordonatorul ansamblului folcloric din „Mica Romă”, Mihai Gogîță.

Potrivit organizatorilor, Lavinia Goste, cu vocea sa caldă și expresivă, și Marius Zorilă, „vioara românilor”, vor fi gazdele unei seri de neuitat, alături de artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești.

Pe scenă vor urca și Orchestra Națională Valahia, sub bagheta maestrului dirijor Marius Zorilă, care a cântat ani de zile publicul bucureștean si de pretutindeni, precum și ansambluri folclorice de prestigiu, care vor aduce autenticitate, culoare și bucurie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI