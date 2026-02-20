22 februarie 2026 | Rugăciuni pentru pace în toate bisericile ortodoxe din România, la patru ani de război în Ucraina
Rugăciuni pentru pace în toate bisericile ortodoxe din România, la patru ani de război în Ucraina
Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate, duminică, 22 februarie 2026 în toate unitățile de cult din Patriarhia Română, în contextul împlinirii a patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina.
Conform Agenției Basilica a Patriarhiei Române, citată de Agerpres, preoții ortodocși români din țară și din diaspora se vor ruga în toate bisericile de mir, în paraclisele și bisericile mănăstirilor, precum și în capelele și bisericile spitalelor și centrelor sociale pentru încetarea învrăjbirii, pentru schimbarea inimilor înclinate spre război și pentru ajutorarea și mângâierea răniților, refugiaților și a tuturor celor afectați de conflict.
Va fi rostită Rugăciunea pentru pace aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar la ecteniile din cadrul Sfintei Liturghii vor fi adăugate cereri speciale pentru pace.
„Cel ce ai spus: Fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!, învață-ne să căutăm dobândirea păcii inimii și a păcii între oameni și între popoare, deoarece în inima în care se află pacea, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie ne rugăm Ție, Hristoase Dumnezeule, pentru pacea dintre oameni în fiecare țară, pentru pacea dintre popoare și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, slăvind iubirea de oameni a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”, sună ultima parte a Rugăciunii pentru pace, potrivit Basilica.ro.
La 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina, conflictul rezultat fiind apreciat drept cel mai mare și mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial.
foto – Catedrala Încoronării din Alba Iulia (cu rol ilustrativ)
