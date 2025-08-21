22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități distractive și sport pentru cei mici. PROGRAMUL
22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități distractive și sport pentru cei mici
În perioada 22-31 august 2025, Sebeșul oferă locuitorilor săi un festival al verii, care va cuprinde evenimentele dedicate tuturor vârstelor orașului și valorilor culturale locale, tema pe care ne propunem să o abordăm prin artele spectacolului fiind Armonii în Sebeș.
La această sărbătoare locală va fi premiată excelența în educație – tinerii cu rezultate deosebite la învățătură, oamenii speciali ai orașului – în acest an vom acorda distincții medicilor și preoților retrași din activitate, familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie, scriitorii și artiștii plastici.
Spectacolele organizate cu acest prilej vor fi de folclor, muzică clasică, muzică ușoară și rock, evenimente și muzică pentru copii, manifestări sportive, vizionări de filme, toate acestea în încercarea de a răspunde unor gusturi cât mai variate și de a ne simți aproape, ca o comunitate unită, care își cunoaște valorile și își prețuiește oamenii.
„Prin ediția pe care o organizăm în acest an, am ținut cont de vremuri, astfel încât nu vor fi organizate focuri de artificii și nu veți regăsi scene de mari dimensiuni. Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș și Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm (ambele beneficiare ale unor lucrări de repunere în valoare recente) vă așteaptă să le redescoperiți și să fim mândri de patrimoniul local, în sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” vom găzdui un spectacol de teatru de înaltă ținută, copiii vor avea parte de activități cu povești frumoase și cu multe surprize.
Parcul Arini va fi un spațiu al sporturilor și al distracției, Parcul Zăvoi din Petrești va găzdui un spectacol de folclor, iar stadionul Pielarul va fi arena unei competiții de fotbal aflate la prima sa ediție.
Vă invităm să parcurgeți programul și vă așteptăm cu drag, accesul la toate evenimentele fiind liber!”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Sebeș.
PROGRAMUL FESTIVALULUI „ARMONII ÎN SEBEȘ” 22-31 AUGUST 2025
*VINERI – DUMINICĂ, 22-24 AUGUST 2025
PARCUL ARINI: CICLOAVENTURA – concursuri și trasee de ciclism (vineri, orele 17.00-19.00; sâmbătă, orele 11.00-18.00; duminică – concurs: orele 10.30-14.30)
*VINERI, 22 AUGUST 2025
Parcul Arini, ora 19.00 – proiecție cinematografică: „OZI, VOCEA PĂDURII” (2023, animație, audiență generală), ora 21.30 – proiecție cinematografică: „PROFESORUL CARE A PROMIS MAREA” (2023, dramă, AP 12). În caz de vreme nefavorabilă, proiecțiile cinematografice vor fi găzduite în sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
*SÂMBĂTĂ, 23 AUGUST 2025
Ora 20.00, Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm – proiecție cinematografică: „ÎN NUMELE PĂMÂNTULUI” (2023, dramă istorică, AP 12)
*DUMINICĂ, 24 AUGUST 2025
Ora 19.00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
Spectacol de teatru: „DON QUIJOTE”. Eveniment oferit de compania Star Assembly.
Regia: Alexandru Dabija. Distribuția: Marcel Iureș, Dan Rădulescu, Oana Predescu, Ruxandra Maniu, Iosif Paștina, Ionuț Moldoveanu
Spectacol reprogramat
*MARȚI, 26 AUGUST 2025
Ora 11.00, Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm: „Cărăbușul de aramă”, lecturi și activități pentru copii
Ora 18.00, Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș: „Armonia artelor”: salon literar și întâlnire cu artele plastice (eveniment realizat alături de artiști locali)
Ora 20.00, Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș – proiecție cinematografică: „CU DRAG, VAN GOGH” (2017, un film nominalizat la Oscar și Globul de Aur, AP 12)
*MIERCURI, 27 AUGUST 2025 COPIII ÎN ARMONIA ORAȘULUI
Ora 10.00, Școala din Răhău – activități creative pentru copii
Ora 11.00, Locul de joacă din Petrești – activități creative pentru copii
Ora 17.00, Curtea Școlii „M. Kogălniceanu” – activități creative pentru copii
Ora 18.00, Foișorul din Parcul Tineretului – activități creative pentru copii
Cu participarea trupelor de teatru pentru copii Gepetto și Pied Piper
Ora 18.30, Aula Primăriei Municipiului Sebeș: Festivitatea de premiere a șefilor de promoție și a elevilor care au obținut rezultate remarcabile la examenele de evaluare națională și bacalaureat
Ora 19.30, Parcul Tineretului: momente artistice cu Școala de muzică „DoReMi”, Cavalerii de Mühlbach, Trupa de Dansuri Săsești Sebeș. Prezentatori: Ana Filimon și Dacian Tărâță
Ora 20.30, Parcul Tineretului – proiecție cinematografică pentru copii: „BUFFALO KIDS” (2024, animație)
*JOI, 28 AUGUST 2025
Ora 10.00, Aula Primăriei Municipiului Sebeș: Festivitatea de premiere a medicilor și a preoților retrași din activitate
Ora 19.00 – Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș: CONCERT EXTRAORDINAR CU MUZICĂ DIN FILME – DIRIJORUL REMUS GRAMA AND THE CONCERT BAND (membri ai orchestrei Filarmonicii de Stat Târgu Mureș)
*VINERI, 29 AUGUST 2025
Ora 11.00, Aula Primăriei Municipiului Sebeș – „Armonia prieteniei”: întâlniri oficiale cu reprezentanții orașelor înfrățite
Ora 19.00, Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș: Sărbătoarea seniorilor – Festivitatea de premiere a cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie. CONCERT: GHEORGHE GHEORGHIU și Cooperativa 9
Orele 10.00 – 19.00, Stadionul Pielarul: CUPA SEBEȘULUI LA FOTBAL JUNIORI, ediția I (juniori under 9 și under 11)
Orele 16.00 – 24.00, Parcul Arini: parc de distracții
*SÂMBĂTĂ, 30 AUGUST 2025
Ora 18.00, Parcul Tineretului – concerte artiști și trupe locale: Nexxt Band, Red Ravine, Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten, Mihai Șerbănescu, Dublu Click, Loutfire. Prezentatori: Ana Filimon și Dacian Tărâță
Orele 10.00 – 19.00, Stadionul Pielarul: CUPA SEBEȘULUI LA FOTBAL JUNIORI, ediția I (juniori under 9 și under 11)
Orele 16.00 – 24.00, Parcul Arini: parc de distracții
*DUMINICĂ, 31 AUGUST 2025
Orele 10.00 – 14.00, Stadionul Pielarul: CUPA SEBEȘULUI LA FOTBAL JUNIORI, ediția I (juniori under 9 și under 11)
Ora 17.00, Parcul Zăvoi din Petrești: „TRADIȚII LA PETREȘTI” – spectacol folcloric cu: Ina Todoran și Ovidiu Furnea, Adina Hada, Adina Roșca și Cătălin Doinaș, Fanfara din Petrești, Trupa de Dansuri Săsești Sebeș, Alina Secășan, Georgia Maria Grosu, Loredana Prata, Balogh Vasile, Ionela Cosmoiu, Vanesa Bogdan, George Drăgan, Ansamblul folcloric „Dorul Munților” Săsciori, Ionela Popa, Anamaria Ghenescu, Georgiana Pavelescu, Denisa Bărbat, Mihai Cetean, Grupul vocal de copii „Dalia” – comuna Daia Română. Prezintă: Jeni Voina
Orele 16.00 – 24.00, Parcul Arini: parc de distracții
