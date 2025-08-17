22-24 august 2025 | Concurs-maraton de turism montan, la Necrilești-Întregalde. PROBELE și PROGRAMUL „Cupei Trascău”

22-24 august 2025 | Concurs-maraton de turism montan, la Necrilești-Întregalde

Ediția a 21-a a „Cupei Trascău”, concurs de turism montan organizat de Asociația de Turism și Ecologie Trascău Corp, va avea loc în satul Necrilești, comuna Întregalde, în perioada 22-24 august 2025.

Tabăra de corturi va fi situată în satul Necrilești, în Munții Trăscăului, în perimetrul Casei Găldița (Găldița Home). Cele mai apropiate orașe sunt Alba Iulia și Teiuș. Satul Necrilești este poziționat în imediata vecinătate a rezervației naturale Cheile Găldiței și Runcului.

Probele de concurs sunt următoarele:

I. Traseu de regularitate

Cu o durată de 5 ore (fără probele de concurs), pe trasee montane marcate și o scurtă porțiune nemarcată, traseul pune la dispoziția concurenților cale mai frumoase zone ale rezervației Cheile Găldiței și Turcului, apoi se vor străbate zone de culme cu puncte de belvedere extraordinare către Munții Trascăului dar și către Munții Metaliferi.

Se vor acorda puncte pentru:

• modul de comportare în teren,

• solidaritatea între membrii echipei,

• atitudinea faţă de mediu înconjurător şi trecerea pe la punctele de control

În cadrul traseului de regularitate va fi și proba „Recunoaște vârfurile/zona”. Participanții vor trebui să identifice 5 vârfuri/zone la indicația unui organizator.

II. Cunoştinţe teoretice

Se vor susţine probe teoretice în posturile cu arbitri pentru următoarele: alpinism-speologie, floră-faună, zonă, prim ajutor.

Echipajele vor primi un formular pentru fiecare probă teoretică cu câte minimum 10 întrebări, la care trebuie să răspundă în timp limitat.

III. Orientare în teren cu busola

Posturile vor fi semnalizate cu roșu/alb, se vor da coordonatele şi numărul de paşi.

Se vor acorda puncte în funcţie de timp şi numărul de posturi găsite.

IV. Proba de alpinism

Proba de alpinism se va desfășura pe un traseu realizat special cu această ocazie. Locația va fi dezvăluită la ședința tehnică anterioară desfășurării traseului de regularitate.

V. Proba culturală

Obligatoriu pentru această probă sunt: cântece cu tematică montană (min. 2), 1 scenetă,1 poezie. Se va puncta „miştoul” făcut pe seama organizării şi organizatorilor.

Pentru copi va fi avea un traseu separat de regularitate, nemarcat (vor fi ghidați de min. 2 voluntari TC) orientare în teren, vânătoare de comori precum și alte surprize.

VI. Concurs de fotografie

PROGRAM Cupa Trascău, ediția a 21-a

*Vineri, 22 august

• 16:00-23:00 – Sosirea participanţilor la tabară şi înscrierea concurenţilor

• 21:00-00:00 – Foc de tabară/Cântece de voie bună

*Sâmbătă, 23 august

• 7:00-9:00 – Masa/cafea din partea organizatorilor

• 10:00-19:00 – Traseu regularitate – durata traseului va fi de apx. 5 ore, însă se va ajunge la aproximativ 7-8 ore cu timpul utilizat pentru desfăşurarea probelor de teorie, alpinism şi orientare turistică. Traseul va fi aproape în totalitate pe marcaje turistice, în ordine: Cruce Galbenă, Triunghi Roșu, Bandă Roșie, traseu nemarcat și înapoi pe Cruce Galbenă. Nu vor fi aplicate benzi pentru zonele nemarcate și se vor pune la dispoziția participanților track-ul (gpx, kmz,kml) și harta de concurs.

• La sosirea din traseul de regularitate, organizatorii pun la dispoziția participanților câte o porție de ciorbă cu cartofi cu afumătură. Participanții trebuie să aibă veselă proprie.

• 21:00-24:00 – Foc de tabără, proba culturală

Duminică, 24 august

• 7:00-9:00 – Masa

• 11:00-11:30 – Premiere şi închidere concurs

Cum ajungi la Necrilești

Traseul recomandat de organizatori pornește din Alba Iulia, ajunge în Galda de Jos, prin DN1 și apoI DJ107H, apoi către Întregalde pe DJ107K. Se trece prin Mesentea, Galda de Sus, Cheile Gălzii, Poiana Galdei, Cheile Întregalde, Modolești, centrul comunei Întregalde, apoi se părăsește DJ107 K și se intră pe drumul neasfaltat DJ106H în direcția Necrilești.

Coordonate GPS locație: 46.22679, 23.40434

Taxa de campare este de 15 lei/cort/noapte. Prețul include locul de campare, lemnele pentru focul de tabără, acces la apă potabilă și la toaletele ecologice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI