21 septembrie 2025 | „Bogățiile Toamnei” revine la Blaj: Expoziții de produse locale, premii pentru agricultori și spectacole folclorice duminică

Sărbătoare în Piața Mare Agroalimentară din Blaj: Cea de-a 25-a ediție a „Bogățiilor Toamnei” aduce muzică, dans și produse tradiționale

Duminică, 21 septembrie 2025, începând cu ora 10:00, Piața Mare Agroalimentară din Blaj va găzdui cea de-a 25-a ediție a evenimentului „Bogățiile Toamnei”.

Manifestarea va reuni expoziții cu vânzare de produse agroalimentare, premierea producătorilor agricoli și un spectacol folcloric de excepție, menit să marcheze o adevărată sărbătoare a comunității.

Spectacolul folcloric va fi susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba, condus de dirijorul Alexandru Pal, alături de artiștii Alina Pinca, Roxana Reche, Nicolae Plută, Floricica Moga, Dorina Narița, Ina Todoran, Ovidiu Furnea și Alexandra Băcilă.

Publicul va putea urmări, de asemenea, Grupul vocal tradițional „Izvoarele” din Blaj, Daria Costea, Anda Truță, Ansamblul de dansuri „Valea Târnavelor” din Blaj (coregraf Mihai Gogîță) și Clasa de Suflători a Palatului Cultural Blaj, coordonată de instructorul Rareș Bogdan Crișan.

Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Blaj, Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, iar cei prezenți se pot aștepta la o zi plină de tradiție, culoare și produse locale de calitate.

