21 aprilie 2026 | „Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat seniorilor din Sebeș: Procedura de înscriere

Curier Județean

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

„Sărbătoarea Primăverii” 2026, eveniment dedicat seniorilor din Sebeș: Procedura de înscriere

Seniorii care domiciliază în municipiul Sebeș (inclusiv localitățile aparținătoare Răhău, Petrești, Lancrăm) sunt invitați în data de 21 aprilie 2026 la Sărbătoarea Primăverii, un eveniment de socializare și de comuniune care le este dedicat, organizat de Primăria Municipiului Sebeș.

Persoanele interesate sunt așteptate să se înscrie la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș, de luni până vineri, între orele 08:00 – 18:00, începând cu data de 6 aprilie 2026.

Vă așteptăm cu drag și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte detalii suplimentare. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Partenerii evenimentului sunt: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Direcția de Asistență Socială Sebeș

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Vârstnic de 71 de ani, din Sântimbru, REȚINUT de polițiști: Ar fi efectuat patru transporturi ilegale de material lemnos

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

31 martie 2026

De

Vârstnic de 71 de ani, din Sântimbru, REȚINUT de polițiști: Ar fi efectuat patru transporturi ilegale de material lemnos Un vârstnic de 71 de ani, din Sântimbru, a fost reținut de polițiști după ce ar fi efectuat patru transporturi ilegale de material lemnos. Oamenii legii au indisponibilizat și autoutilitara. Potrivit IPJ Alba, la data de […]

Curier Județean

FOTO | Elevii din Alba, rezultate deosebite la olimpiada de limba română: Șase tineri din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Teiuș și Câmpeni, calificați în etapa națională

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

în

31 martie 2026

De

Elevii din Alba, rezultate deosebite la olimpiada de limba română: Șase tineri din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Teiuș și Câmpeni, calificați în etapa națională Etapa județeană a olimpiadei de limba și literatura română clasele IX-XII s-a desfășurat în data de 13 martie 2026, la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Gabriela Gâlea. […]

Curier Județean

FOTO | Excelență la Sebeș: Blada Camelia și Roman Ana Maria, cursante ale Cercului de Chimie Experimentală, vor reprezenta județul Alba la simpozionul „Chimia, prieten sau dușman”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

31 martie 2026

De

Excelență la Sebeș: Blada Camelia și Roman Ana Maria, cursante ale Cercului de Chimie Experimentală, vor reprezenta județul Alba la simpozionul „Chimia, prieten sau dușman” Două eleve din Sebeș, Blada Camelia și Roman Ana Maria, ambele în clasa a VIII-a și cursante ale Cercului de Chimie Experimentală, vor reprezenta județul Alba la simpozionul „Chimia, prieten […]

