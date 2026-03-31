21 aprilie 2026 | „Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat seniorilor din Sebeș: Procedura de înscriere

„Sărbătoarea Primăverii” 2026, eveniment dedicat seniorilor din Sebeș: Procedura de înscriere

Seniorii care domiciliază în municipiul Sebeș (inclusiv localitățile aparținătoare Răhău, Petrești, Lancrăm) sunt invitați în data de 21 aprilie 2026 la Sărbătoarea Primăverii, un eveniment de socializare și de comuniune care le este dedicat, organizat de Primăria Municipiului Sebeș.

Persoanele interesate sunt așteptate să se înscrie la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș, de luni până vineri, între orele 08:00 – 18:00, începând cu data de 6 aprilie 2026.

Vă așteptăm cu drag și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte detalii suplimentare. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Partenerii evenimentului sunt: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Direcția de Asistență Socială Sebeș

